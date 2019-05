Imu e Tasi alla cassa ma i rincari slittano al saldo di dicembre

ilsole24ore

(Di venerdì 31 maggio 2019) L’acconto in scadenza lunedì 17 giugno è il primo appuntamento dopo il via libera agli aumenti decisi dlegge di Bilancio. Nei Comuni che hanno deliberato nuove aliquote i proprietari di casa possono anche pagare lo stesso importo dell’anno scorso, ma dovranno comunque versare la maggiore imposta con ildel 16. Da monitorare cambi di residenza, comodati ai parenti e nuove locazioni...

