Salvini accetta le dimissioni di Rixi

Rixi condannato - i 5 stelle : "Non può rimanere viceministro". Salvini accetta le dimissioni : Per il viceministro leghista "3 anni e 5 mesi per il processo Spese Pazze": una condanna superiore alle richieste...

Prof sospesa - Salvini : «Torni a scuola - voglio incontrarla». Lei accetta. Scontro M5S-Lega : Diventa un caso politico la vicenda della Professoressa Rosa Maria Dell'Aira, la docente di italiano e storia dell'Iti Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa per due settimane dal servizio...

Atalanta-Lazio - Salvini : “Inaccettabile impiegare 3000 agenti” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel suo intervento in piazza a Veroli, dove sta incontrando i sostenitori ed i simpatizzanti della Lega a sostegno del candidato sindaco Marco Bussaglia, ha parlato della finale di Coppa Italia: “Tra qualche ora si giocherà Atalanta-Lazio, finale di Coppa Italia in programma all’Olimpico, e abbiamo dovuto impiegare 3000 agenti per il servizio d’ordine. Questo è inaccettabile. ...

Di Maio a Salvini : “Autonomia inaccettabile. Occhiolino a Berlusconi” : Luigi Di Maio ha radicalmente cambiato atteggiamento nei confronti di Matteo Salvini e i sondaggi sembrano apprezzare, vista la crescita del Movimento 5 stelle. A Matera il vicepremier ha parlato dei rapporti tra Movimento 5 stelle e Lega: “I rapporti con la Lega non credo che peggiorino, abbiamo ancora tante cose da fare. Finché stiamo dentro il Contratto andiamo avanti, se parliamo di una serie di derive cui ho assistito negli ultimi ...

"SIRI SI DIMETTA"/ Ecco perché Salvini deve accettare il diktat di Conte : Ieri Conte ha preso una decisione su Siri, dicendo che proporrà la sua revoca in Cdm. Salvini: "Conte deve spiegare". Ma così salva il governo

Di Maio : “Porti chiusi misura occasionale - di fronte a crisi non basterebbe. Salvini convincesse Orban ad accettare le quote” : La crisi in Libia va affrontata con “testa”, senza “fare il duro con l’altro”, anche perché c’è la possibilità che “possano riprendere gli sbarchi verso le nostre coste”. Luigi Di Maio nega, ma durante la sua intervista al Corriere della Sera mentre è in viaggio verso gli Emirati Arabi, molte delle sue frasi sono rivolte all’altro vicepremier, Matteo Salvini, se non altro per marcare una linea, per ...