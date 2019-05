Altro ritardo per EMUI 9 su Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite | nuovi termini da fine maggio

optimaitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ci sono alcune importanti segnalazioni da prendere in esame oggi 30per i tantissimi utenti che sono in possesso di smartphone popolari comeP2020. Stavolta non parliamo di promozioni che si susseguono dopo la storia del “ban Google”, quanto del rilascio dell'aggiornamento con Android Pie ed9. Vicenda in sospeso da diversi mesi e che, a quanto pare, richiederà ancora un po’ di pazienza al pubblico che ha deciso di puntare su uno dei due dispositivi appena portati alla vostra attenzione. Scendendormente in dettagli, come confermano i colleghi di Tuttoandroid, sarà possibile toccare con mano l'aggiornamento in questione a bordo dei due smartphone tra giugno e luglio. Si allunga dunque il termine massimo entro il quale i variP2020faranno questo step importantissimo, con la solita priorità che il produttore cinese ...

