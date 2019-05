Amazon ha lanciato un nuovo smart speaker

wired

(Di mercoledì 29 maggio 2019) (Foto:Echo Show 5 diventa ufficiale sul popolare sito di ecommerce con un prezzo di lancio in grande promozione rispetto a quello ufficiale. Trattasi di uno schermo connesso per il controllo della domotica a casa che può nativamente sfruttare l’assistente vocale Alexa. Qualcosa di simile al più grosso e potenteEcho Show 10 col quale condivide un buona parte della scheda tecnica e funzionalità. Per ora, il colosso di proprietà di Jeff Bezos non ha ancora annunciato in modo ufficiale il dispositivo, che però è già stato pubblicato sul portale e si può ordinare senza problemi a un succulento prezzo di 89 euro invece che 149 euro fino al 26 giugno, dunque circa per un mese. Le caratteristiche tecniche di Echo Show 5 contano su uno schermo appunto da 5,5 pollici di diagonale a risoluzione 960 x 480 pixel sul quale sarà possibile videochiamare contatti tramite il ...

