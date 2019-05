Sia i vincitori sia i vinti hanno problemi assai seri

huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019) Semplificando al massimo, queste elezioniin ordine decrescente tre: in primo luogo la Lega di Salvini, in secondo luogo il Pd di Zingaretti e in terzo luogo i Fratelli d’Italia della Meloni. E tre sconfitti: in primis il M5S di Di Maio, in secondo luogo Forza Italia, in terzo luogo +Europa. Sia isia gli sconfittiperò davanti deissimi. Dopo una vittoria così squillante Salvini può accettare la continuazione del governo Conte solo a condizione che i grillini sostanzialmente si arrendano facendo passare la Flat fax, le autonomie regionali e la Tav.Siccome però i sovranisti nonvinto in Europa, il governo scontenta, se rimane in piedi, avrà degli enormiriguardanti la politica economica. D’altra parte, i sovranisti ungheresi, polacchi, francesi non appaiono per niente ...

imieipassi : RT @Robbetta: Restare quando non ti conviene é sempre stata un'impresa ardua. Quando é più facile salire sul carro dei vincitori, anche qua… - aquilotto1963 : Mi sa che lei sia un po' miope, se sei del centrosinistra non abbiamo bisogno di gente come lei, perché questo sono… - vian_lor : Ultimo dato, per guardare al 'peso reale' come @Wu_Ming_Foundt: i dati rispetto all'intero corpo elettorale dimostr… -