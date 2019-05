Fiori e lacrime per l' addio al piccolo Leonardo La madre non partecipa ai funerali

huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019) Si sono svolti al Duomo di Novara idi, il bimbo di 20 mesi per la cui morte sono stati arrestati con l’accusa di omicidio la, Gaia Russo, e il compagno di lei, Nicholas Musi. Nella Chiesa gremita le esequie sono celebrate dal vescovo, monsignor Franco Giulio Brambilla.“Invochiamo la forza del Signore, perché ogni giorno diventiamo portatori di vita e non distratti consumatori di cose - sono le prime parole dell’omelia del vescovo di Novara -. Questo tempo, il nostro tempo, sta tornando ad essere come il mondo antico, dove le donne e i bambini erano una proprietà del padrone di casa e, quando non servivano più, venivano eliminati”. “I bambini non sono proprietà di nessuno - aggiunge - Il bimbo ci chiede di accoglierlo così com’è, semplice, duttile, pieno di voglia di vivere, ...

