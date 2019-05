She’s coming è il nuovo EP di Miley Cyrus | pronta a cambiare tutto e provocare ancora

optimaitalia

(Di lunedì 27 maggio 2019) She'sè ilEP die uscirà venerdì 31 maggio: dopo aver presentato tre brani in anteprima dal vivo durante un concerto a Londra, la popstar ha annunciato l'arrivo delprogetto discografico con un video teaser sui suoi canali social.Laaveva cantato lo scorso weekend, per la prima volta, i brani inediti Mother's Daughter, Cattitude e Dream, che saranno parte dell'EP intitolato She's.Lo stile eccentrico e provocatorio del teaser ricorda quello dell'album& Her Dead Petz, decisamente diverso dall'ultimo album del 2017 che aveva invece un tono più intimo e delicato. A conferma,una volta, che ogni era discografica diè un cambiamento pressoché totale rispetto al precedente: se c'è un aspetto che proprio non è rintracciabile nel repertorio dell'ex Hanna Montana, infatti, è la coerenza stilistica, il che si ...

_FeeLuchessa : Ho aspettative altissime #gf16 me la vedo cosí dopo avere asfaltato le serpi della casa. Vignali SHE’S COMING FOR Y… - galadrielise : SJSKSJSKSJSKSJKS SHE'S COMING FOR SOME EMMYSSS - witnessxcx : @marco101_ Gli organizzatori di concerti in sud america hanno detto che avrebbe fatto date nel 2020, quindi secondo… -