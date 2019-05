Rimini | trovata morta la nipote di Vincenzo Muccioli nella vecchia casa del nonno

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) Venerdì sera aveva litigato con la mamma per futili motivi, quelli tipici di ogni adolescente. Poi, sabato mattina la discussione era continuata davanti al padre, tanto da convincerla a trasferirsi per qualche ora in quello che ormai considerava come il proprio rifugio segreto. Così, India,18enne diha preso una copia di chiavi in suo possesso e si è recata nell’appartamento in via Isotta degli Atti, nel centro di, che un tempo era la residenza del fondatore della comunità di San Patrignano, morto nel 1995. Non era la prima volta che la ragazza si trasferiva in quell’abitazione, a circa 500 metri di distanza dasua, per rimanere da sola. Solo che in quel luogo deve essere successo qualcosa di grave: quando domenica, nel primo pomeriggio, il fratello è andato a cercarla, per convincerla di ritornare dai suoi, l’ha ri. Probabile ...

