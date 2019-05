I genitori muoiono per overdose | bimba di 6 mesi resta per tre giorni accanto ai loro

ilgiornale

(Di lunedì 27 maggio 2019) Aurora Vigne A lanciare l'allarme sono stati gli altri clienti del motel che hanno sentito piangere e urlare la piccola diverse volte, senza però sentire la voce di nessun genitore Unadi soli seirimasta trechiusa sola in una stanza a fianco deimorti. È questo quanto accaduto negli Stati Uniti, in un hotel del Michigan. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, isono deceduti presumibilmente per una. Si tratta di Jessica Bramer, 26 anni, e Christian Reed, 28 anni. A lanciare l'allarme sono stati gli altri clienti del motel che hanno sentito piangere e urlare la piccola diverse volte, senza però sentire la voce di nessun genitore. La piccola, che ha solo sei, è stata trovataal corpo deie in mezzo alle droga. Grazie all'intervento della polizia, laè stata salvata. I proprietari dell'hotel, ...

MyHeartbit : Quando muoiono i genitori un pezzo in più di te è dall’altra parte del filo - bettynapo : Ciao papà ???? - MATTEORICCIO : Quando muoiono i genitori un pezzo in più di te è dall’altra parte del filo -