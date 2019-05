È morto lo scrittore e cronista Vittorio Zucconi

E’ morto il giornalista e scrittore Vittorio Zucconi : E’ morto il giornalista e scrittore Vittorio Zucconi. Aveva 75 anni. L’annuncio sul sito di Repubblica. “Una perdita enorme per il giornalismo italiano e non solo. Colto, ironico, poliedrico, la voce e la penna di Vittorio Zucconi manchera’ moltissimo a tutte e tutti noi”. Lo scrive su twitter la senatrice Pd Valeria Fedeli. “Addio a Vittorio Zucconi, grande testa, grande penna. Per me un punto di ...

Vittorio Zucconi morto - il giornalista di Repubblica e scrittore aveva 74 anni : Il giornalista di Repubblica Vittorio Zucconi, ex direttore di Repubblica.it e fino all’anno scorso di Radio Capital, è morto oggi. Ne ha dato notizia il sito del suo giornale. L'articolo Vittorio Zucconi morto, il giornalista di Repubblica e scrittore aveva 74 anni proviene da Il Fatto Quotidiano.

Si è sparato per strada! morto lo scrittore Sergio Claudio Perroni : L'uomo di 63 anni, gravemente malato, era l'autore di "Nel ventre". Ha impugnato la pistola alla tempia ed ha premuto il grilletto togliendosi la vita. Sergio Claudio Perroni, lo scrittore 63enne di "nel ventre" si è suicidato Taormina nella mattinata di oggi, 25 maggio, verso le 10 del mattino. Il gesto è avvenuto in strada, nei pressi della centralissima in via Roma, davanti all'Hotel San Domenico.-- Secondo le prime ricostruzioni l'uomo ...

Milano. morto Nanni Balestrini scrittore e curatore di antologie : Lutto nella cultura italiana e milanese. E’ Morto all’età di 83 anni Nanni Balestrini. Lo scrittore e curatore di antologie

È morto a 83 anni il poeta e scrittore Nanni Balestrini : È morto Nanni Balestrini, scrittore, poeta e saggista conosciuto per essere stato tra i protagonisti del movimento di avanguardia letteraria Gruppo 63: aveva 83 anni. La notizia è stata data su Facebook dall’editore DeriveApprodi, che negli ultimi anni aveva pubblicato

morto a 85 anni lo scrittore barese Giorgio Saponaro : E' Morto domenica mattina a Bari dove è nato e vissuto, lo scrittore Giorgio Saponaro. Aveva 85 anni. Ha scritto più di cento libri e dal 1967 ha collaborato con la rivista Nuovi Argomenti, fondata da ...

E’ morto lo scrittore Alberto Toni - aveva 65 anni : Lo scrittore Alberto Toni, poeta sensibile, prolifico e pluripremiato, è morto all'età di 65 anni dopo una breve malattia a Roma, città nella quale era nato nel 1954. Insegnante di professione, come autore di versi Toni era attivo fin dai primi anni '80. Con la raccolta "Liturgia delle ore" (Jaca Book 1998) ha vinto il Premio internazionale Eugenio Montale; con la raccolta "Teatralità dell'atto" (Passigli 2004) è stato insignito del Premio Pier ...