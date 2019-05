Borderlands | il produttore esecutivo di Gearbox | John Vignocchi lascia lo studio

eurogamer

(Di lunedì 27 maggio 2019) A pochi mesi dall'uscita di3,di, ha annunciato il suo addio allo.Il veterano del settore dei giochi ha annunciato attraverso Twitter di averto loper rincorrere il "lavoro dei suoi sogni"."re la compagnia è stata una delle decisioni più difficili che ho dovuto prendere e non l'avrei fatto se non fosse stato per l'amore e il sostegno di tutti i membri", riporta Gamespot. "Mi hanno capito e incoraggiato a prendere questa decisione in quanto l'opportunità che mi si presente è unica".Leggi altro...

Eurogamer_it : #JohnVignocchi produttore esecutivo di #Gearbox lascia lo studio. -