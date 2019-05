Alessandra Mussolini e Caio Giulio Cesare Mussolini non andranno al Parlamento Ue

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) A guardare i dati, appare pressoché scontato: il cognomenon approderà aleuropeo. I candidati, discendenti del Duce, che correvano per l’Euroerano due:, in lizza per Fratelli d’Italia, e, candidata di Forza Italia.Entrambi nella circoscrizione Italia Meridionale, hanno totalizzato un numero di voti che, sulla carta e quando non ci sono ancora risultati ufficiali sugli eletti, non sembra consentire l’accesso all’Euro.Il primo ha preso 21.561, e tenuto conto che a Fratelli d’Italia dovrebbero andare 5 seggi, il pronipote di Benitoè fuori gioco., politica navigata, ha ottenuto 17.040 ma anche in questo caso, considerando che a Forza Italia dovrebbero toccare sei seggi, anche per lei le porte diUe ...

