Trovata morta in casa India Muccioli | nipote del fondatore di San Patrignano

Trovata morta in casa la nipote di Vincenzo Muccioli : Trovata morta in casa a Rimini, la figlia 18enne di Andrea Muccioli, imprenditore romagnolo alla guida fino al 2011, della comunità San Patrignano, fondata dal padre Vincenzo, per il recupero per tossicodipendenti. La ragazza, India Muccioli, studentessa del quinto anno del liceo artistico, è stata Trovata in un appartamento in via Isotta, di proprietà della famiglia, nel primo pomeriggio. La giovane era sola dopo aver ...

Trovata morta figlia 18 enne di Andrea Muccioli - ex direttore della comunità di San Patrignano : La giovane era in casa da sola a Rimini. Secondo prime indiscrezioni, il decesso potrebbe essere stato causato da intossicazione da monossido di carbonio per una stufa malfunzionante

Pavia - Trovata morta strangolata nella villa : donna di 26 anni non rispondeva al telefono : Una cubana di 26 anni è stata trovata morta oggi pomeriggio in una villa di Borgarello ( Pavia). Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, giunti sul posto, si tratta di un omicidio. La...

La calciatrice Leidy Asprilla morta in incidente : Trovata accanto a una moto in un fossato : La giovane calciatrice della Nazionale femminile colombiana 22enne Leidy Asprilla, il cui corpo senza vita è stato ritrovato accanto a una motocicletta in un’area rurale nella zona sudoccidentale del Paese, è morta in un incidente stradale. A confermarlo è stata l’autopsia eseguita sulla giovane, che risultava scomparsa da domenica. Era uscita dalla sua casa di Palmira per andare a prendere una compagna di squadra e da allora nessuno ...

Trovata morta 19enne incinta scomparsa 20 giorni fa : “Le hanno strappato il bimbo dal grembo” : Choc a Chicago, Stati Uniti, dove è stata Trovata morta in un bidone dell'immondizia la 19enne Marlen Ochoa-Lopez, incinta al nono mese di gravidanza. La ragazza era scomparsa lo scorso 23 aprile. Ad ucciderla sarebbe stata una donna di 46 anni, che aveva conosciuto su Facebook, e che avrebbe le avrebbe strappato il bimbo dal grembo, rivendicandolo come suo.Continua a leggere

Roma - in un video l’aggressione alla donna Trovata morta il 2 maggio a Ponte Sisto : Gli ultimi istanti di vita di Imen Chatbouri immortalati in un video. Una telecamera di videosorveglianza riprende l’aggressore dell’ex atleta tunisina, trovata morta il 2 maggio sulla banchina del Tevere, mentre attraversa la strada su Lungotevere, si ferma un attimo vicino a un’auto in sosta e poi si dirige verso la vittima, appoggiata con i gomiti al parapetto del Lungotevere. Proprio in quegli istanti l’ex atleta ...

Era scomparsa da due mesi : Trovata morta nel bagagliaio dell'auto : Si tratta di una 64enne di San Giovanni al Natisone. La figlia ne aveva denunciato la scomparsa due mesi fa, ieri il tragico...

Genova - neonata di due mesi Trovata morta in culla : Tragedia questa mattina nel centro storico di Genova dove una bimba di soli due mesi è morta in culla. Sul posto è intervenuta la polizia.Secondo le prime informazioni la bimba era nata prematura e si tratterebbe di una morte naturale.

Giallo sull'A1 : guardia giurata Trovata morta a Castelfranco Emilia : È Giallo sull'A1. In una piazzola di sosta autostradale, all'altezza di Castelfranco Emilia (in provincia di Modena) ieri sera è stato ritrovato morto Angelo Giuseppe Scalea, un 51enne nato in Svizzera ma residente a Bologna. L'uomo, di professione guardia giurata, presentava una vistosa ferita alla testa. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un omicidio. Il ritrovamento Il corpo ormai senza vita di Angelo Giuseppe Scalea è stato ...

Giallo a Barcellona : riTrovata morta giovane scrittrice italiana : Roberta D'Orazio, scrittrice e critica musicale 33enne originaria dell'Abruzzo, è stata ritrovata morta a Barcellona, dove da alcuni anni viveva con la figlia Luna. Le circostanze del decesso, ancora da chiarire, saranno rese note solo nei prossimi giorni, dopo gli accertamenti del caso. La notizia è stata diffusa con un post su Facebook dal vicesindaco di Pescara Giovanni Di Iacovo, legato alla D'Orazio da un profondo e lungo rapporto di ...

Palermo : donna Trovata morta in strada - sentito il convivente : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - Una donna polacca di 45 anni è stata trovata morta questa notte in via Settembrini, a Palermo. A dare l'allarme alla polizia, intorno alle 3 del mattino, sono stati alcuni vicini che hanno visto il corpo riverso in strada. La donna era a pochi metri dalla sua abitazion

Palermo - donna Trovata morta sul marciapiede. Interrogato il convivente : Roberto Chifari donna trovata morta sul marciapiede nel quartiere della Noce a Palermo. La polizia è intervenuta dopo le segnalazioni di alcuni passanti che avevano notato il suo corpo esanime. Si tratta di una polacca di 44 anni ma da anni residente in città Una donna polacca di 45 anni è stata trovata morta la scorsa notte in strada, a Palermo, in via Settembrini, poco distante dalla sua abitazione. A lanciare l'allarme sono stati ...

Ha lasciato la piccola Luna! Scrittrice italiana Roberta D'Orazio Trovata morta a Barcellona : È stata trovata morta a Barcellona all'età di 33 anni la Scrittrice italiana Roberta D'Orazio, forse stroncata da un malore improvviso. Da qualche anno si era trasferita in Spagna. Ha lasciato la piccola Luna e chiunque la conoscesse la definisce dome una donna piena di risorse e passioni, qualità che hanno contraddistinto tutta la sua carriera di Scrittrice. La donna era molto attiva sul web e sui vari blog. Letteratura, musica e film ...