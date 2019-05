Speciale Porta a Porta | exit poll e proiezioni Opino | ospiti e anticipazioni

termometropolitico

(Di domenica 26 maggio 2019)Il programma di Bruno Vespa guiderà i telespettatori nelle fasi finali della consultazione per le Europee di questo 2019. Lodel giornalista Rai andrà in onda a partire dalle ore 22.50 sulla rete 1 della Rai, dieci minuti prima della chiusura delle urne. La seconda fase, ricca di commenti e analisi, andrà in onda lunedì, dalle ore 21.25, sempre sul canale di Rai 1. Ecco chi darà glial programma e chi saranno gli: il programma della serata Intorno alle ore 20.15 saranno distribuite direttamente dall’Europarlamento le prime stime sulla composizione dell’emiciclo. Per la Rai, intorno alle ore 23, arriveranno direttamente gli, i quali saranno forniti da Opinio, un consorzio formato da EMG, Piepoli e Noto. Nello studio di Vespa si ...

dudina020304 : @StufoRobot Io adorooooo l'accento Martina come quello di ognuno che porta alta la propria origine E non è un accen… - Cadelux : Stasera maratona Mentana sugli scontri e i feriti del post partita o Porta a Porta con lo speciale post elezioni? - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per “SPECIALE PORTA a PORTA” di Bruno Vespa del 26 maggio: i risultati delle Elezioni Europee) Segu… -