Pilota muore in gara | ferito il padre di Dovizioso

Tragedia nella gara di motocross a Pesaro - Pilota muore durante la gara - ferito il padre di Dovizioso : Incidente mortale nel circuito di motocross di Cavallara, a Mondavio (Pesaro Urbino) nel corso della manifestazione valevole come quarta prova del Campionato Italiano Senior di motocross. Nel corso...

Motocross - muore un Pilota nel Pesarese : 13.47 Incidente mortale nel circuito di Motocross di Cavallara, a Mondavio (PesaroUrbino), durante la quarta prova del tricolore Senior. Nel corso della prima manche Raffaele Mazzola è caduto,mentre effettuava un salto. Prontamente è intervenuto il personale sanitario, ma per il pilota non vi è stato nulla da fare. La federazione motociclistica ha poi annullato la manifestazione. Mazzola aveva 59 anni.

Amianto nel motoscafo dell’hotel dei vip a Venezia - Pilota muore di tumore : risarcita famiglia : Per la perizia anche una minima quantità di Amianto è letale se l'esposizione è prolungata nel tempo come accaduto alla vittima, pilota di motoscafo in un hotel di lusso di Venezia per oltre trenta anni. Il Tribunale ha condannato la società che amministra l'albergo a pagare un risarciremo danni alla famiglia per la sofferenza della vittima pari a 165 mila euro.

Prove fatali nella salita di Camucia - muore un Pilota : La stagione motoristica delle quattro ruote non si apre nel migliore dei modi. Sabato, a Camucia, nel corso della seconda prova di ricognizione sulla salita che porta a Cortona, ha perso la vita ...

Malore in volo - il Pilota rifiuta l'atterraggio d'emergenza : sposa in ritorno dal viaggio di nozze muore a 25 anni : Si sente male durante il volo, ma il pilota si rifiuta di fare un atterraggio di emergenza, così muore a soli 25 anni. Brittany Oswell si era sposata da poco, era di ritorno con suo...

