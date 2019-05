Ho deciso di morire stupidamente come fanno tutti gli altri E di trattare la morte

huffingtonpost

(Di domenica 26 maggio 2019) La vita è un massacro, ma ladisse Francis Bacon a Francis Giacobetti, “è stupida”. È il più grande mistero dell’umanità, nulla da obiettare, che ha scomodato filosofi, scienziati e tantisenza però mai essere svelato. “A me, lascandalizza”, scrive Frédéric Beigbeder nel suo nuovo libro, “Una vita senza fine”, appena uscito per Bompiani nella traduzione di Silvia Ballestra. “Prima ci pensavo una volta al giorno. Da quando ho cinquant’anni ci penso ogni minuto”. “Se gran parte degli esseri umani ne accettano l’ineluttabilità, non è un mio problema”, continua il pubblicitario e fondatore del prestigioso Prix de Flore, dedicato ai giovani autori, già autore di bestsellerWindows on the World e Memorie ...

