ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2019) Dopo che laha sconsigliato agli ebrei di indossare la, il presidente israeliano Reuven Rivlin (nella foto) denuncia “la capitolazione di fronte all’” e la dimostrazione che gli ebrei non sono al sicuro. “Non posso consigliare agli ebrei di portare lain qualsiasi momento in” a causa degli attacchi contro di loro, ha dichiarato sabato il commissario del governo di Berlino per il contrasto all’, Felix Klein. Rivlin si è detto “scioccato” dalle sue frasi, dicendo di apprezzare “l’impegno del governo tedesco per la comunità ebraica” ma accusando Klein di piegarsi davanti alle persone che prendono di mira gli ebrei in. “I timori riguardanti la sicurezza degli ebrei tedeschi sono la capitolazione di fronte all’e ammettono ancora una volta che gli ebrei ...

msargentini : «Ebrei non indossate la kippah» L’antisemitismo scuote la Germania - Cascavel47 : Antisemitismo, in Germania sconsigliata la kippah in pubblico. La reazione di Israele: “È una resa”… - pacillovin : È indispensabile un'azione politica diretta a monitorare e garantire il rispetto della libertà di religione… -