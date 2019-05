Secondo gli exit poll delle elezioni europee in Irlanda | il partito dei Verdi è andato

Europee 2019 : in Olanda vincono i laburisti (Secondo gli exit poll) : Sono stati i primi votare e sono i primi di cui si conoscono, non i risultati ufficiali (tutti gli scrutini saranno fatti a partire dalle 23 di domenica 26 maggio), ma gli exit poll dalla tv nazionale Nos dei Paesi Bassi. Le proiezioni fatte all’uscita dai seggi delle elezioni Europee sono diverse da quanto ci si attendeva. In testa a sorpresa ci sarebbero i laburisti del vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, in corsa per la ...

Secondo gli exit poll delle elezioni europee nei Paesi Bassi - il Partito Laburista è in testa col 18 per cento dei voti : Sono usciti gli exit poll dalle elezioni europee nei Paesi Bassi, il primo paese europeo a tenere il voto (insieme al Regno Unito, dove i seggi chiuderanno alle 23 italiane). Secondo la rilevazione, realizzata dall’istituto Ipsos, il Partito Laburista (di

Tennis – Gli Hublot Ambassador si sfidano alla vigilia del Secondo torneo del Grande Slam 2019 [FOTO] : Un incontro privato e informale organizzato da Hublot alla vigilia dell’edizione 2019 degli Internazionali di Francia di Tennis di Parigi A qualche giorno dall’inizio del Grande torneo internazionale di Tennis parigino, gli invitati della Maison hanno sfidato tre delle migliori giocatrici al mondo, tra le top 10 della classifica WTA e uno dei giocatori più promettenti della sua generazione, amico e Ambassador di Hublot. Gli ...

Secondo Shawn Layden differenziare gli studi è la chiave della creatività e del successo di PlayStation : Alla conferenza Collision di Toronto, il presidente di Sony Interactive Entertainment, Shawn Layden, ha condiviso le sue esperienze e alcune delle filosofie dietro le strategie creative di PlayStation, inclusa l'enfasi sulla (fondamentale) diversità degli studi, riporta Twinfinite."L'industria dei videogiochi sta tra la creatività, l'innovazione, l'intrattenimento e la tecnologia in modi diversi da qualsiasi altra industria", ha affermato ...

Ilaria D'Amico aspetta il Secondo figlio da Gigi Buffon? : La giornalista sportiva Ilaria D'Amico sarebbe nuovamente in dolce attesa. Stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, che ha pubblicato un servizio sul numero in edicola da oggi dedicato alla compagna di Gigi Buffon, le curve della donna lascerebbero poco all'immaginazione: sarebbero, infatti, quelle proprie di chi aspetta un bambino. Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, passeggiata con ...

Quanto guadagnano gli streamer su Twitch e YouTube? Secondo un report vengono pagati fino a 50.000 dollari all'ora per giocare ai nuovi titoli : Sicuramente il campo degli eSports in questi anni ha subito una vera e propria impennata, sia che si tratti dei montepremi che per le entrate annuali degli streamer più famosi di Twitch e YouTube.Come riporta Forbes, un report del Wall Street Journal spiega nel dettaglio come gli streamer su Twitch e YouTube che attraggono fan e che hanno più di 15.000 spettatori online durante le loro sessioni guadagnino dai 25.000 ai 50.000 dollari all'ora a ...

Eurovision 2019 - Mahmood arriva Secondo. E gli italiani modificano le pagine Wikipedia dei Paesi che gli hanno dato un voto basso : Un secondo posto più che meritato quello che si è aggiudicato Mahmood all’Eurovision Song Contest 2019. Nell’Arena di Tel Aviv tutti ma proprio tutti hanno battuto le mani a tempo della sua “Soldi” ma nonostante questo e i tantissimi voti arrivati dal televoto, il cantante non ha avuto il primo posto che andato invece all’Olanda. Come da tradizione e come fa notare il sempre attentissimo TrashItaliano, gli utenti ...

Ajax - l’addio di de Jong è commovente : “arbitro ricorda il recupero - voglio giocare fino all’ultimo Secondo con questa maglia” [VIDEO] : Frenkie de Jong chiede all’arbitro di aumentare il recupero: vuole giocare fino all’ultimo secondo con la maglia dell’Ajax prima dell’addio Frenkie de Jong ha giocato, qulache giorno fa, l’ultima partita con la maglia dell’Ajax prima di lasciare l’Olanda ed approdare al Barcellona. Il club blaugrana si è assicurato il giocatore per 75 milioni più 11 di bonus, strappandolo alla concorrenza di mezza ...

Classifica Giro d'Italia 2019/ Maglia rosa : Valerio Conti - Secondo giorno da leader : Classifica Giro d'Italia 2019: Valerio Conti indosserà la Maglia rosa anche nell'ottava tappa oggi, Ciccone sempre azzurro e Carboni ancora Maglia bianca.

“Spoglia-toy” - al Piccolo Eliseo il calcio Secondo Melchionna : Luciano Melchionna, autore del fortunatissimo "Dignità autonome di prostituzione", trascina il pubblico nel suo nuovo spettacolo, "Spoglia-toy", al Piccolo Eliseo fino al 26 maggio. Un'originale produzione con cui porta lo spettatore alla scoperta del dietro le quinte del mondo del calcio, attraverso un percorso che lo conduce prima in palcoscenico insieme agli attori, e che poi tocca tutti gli spazi del teatro. "Lo faccio sulla cosa più ...

Motori – Mille Miglia 2019 : due italiane in testa alla classifica del Secondo giorno : secondo giorno per la storica Mille Miglia. In testa alla classifica due italiane che, al tramonto, sono attese a Roma, esattamente alle 20:30, per la suggestiva passerella in Via Veneto giorno due per la Mille Miglia 2019, con la partenza all’alba da Cervia-Milano Marittima, città adriatica in cui si è conclusa nella serata di ieri la tappa d’esordio. In testa alla classifica, al momento, con 13833 punti, il duo composto da ...

Internazionali d’Italia – Nishikori agli ottavi - Cilic fermato da Struff al Secondo turno : Nishikori stacca il pass per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, Cilic si ferma al secondo turno Ottimo esordio per Kei Nishikori agli Internazionali d’Italia: il tennista giapponese, numero 6 del ranking Mondiale ha mandato al tappeto in due set lo statunitense Fritz. Nishikori ha trionfato dopo un’ora e 13 minuti di gioco, staccando il pass per gli ottavi di finale del torneo in corso sui campi in terra ...

Secondo OpenSignal TIM e Vodafone sono migliori di Wind - Tre e Iliad : L’ultimo rapporto di OpenSignal sul livello di esperienza fornito dai principali operatori mobili italiani mette in risalto un importante distacco tra TIM e Vodafone rispetto a Wind, Tre e Iliad in termini di disponibilità della rete 4G, esperienza video, prestazioni in download e upload e latenza. L'articolo Secondo OpenSignal TIM e Vodafone sono migliori di Wind, Tre e Iliad proviene da TuttoAndroid.