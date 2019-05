Daniele De Rossi lascia la Roma con un saluto ai tifosi | Nessuno vi amerà più di

Roma - l’emozionante lettera di Daniele De Rossi : “un viaggio lungo e intenso - nessuno vi amerà più di me” : Il capitano della Roma ha voluto ringraziare tutti con una lettera pubblicata sul sito giallorosso, parole forti e cariche di emozione che colpiscono al cuore Una lettera lunga e commovente, che Daniele De Rossi ha voluto dedicare a tutta la Roma. Dai giocatori ai tifosi, passando per magazzinieri e presidenti che si sono succeduti nella sua epopea giallorossa. Un testo emozionante e struggente, che farà scendere una lacrimuccia a tutti ...

Pienone per Roma-Parma : omaggio dei tifosi a Daniele De Rossi : Non ci sarà un posto libero allo Stadio Olimpico. Previsto il Pienone per Roma-Parma in programma domenica alle ore 20.30.

Caso Daniele De Rossi - spunta audio Whatsapp : «100 mila euro per ogni presenza a gettone»audio : Un audio che sembrerebbe proprio registrato dal capitano della Roma svela alcuni particolari dell’incontro in cui la società ha comunicato al giocatore che non aveva intenzione di rinnovargli il contratto

Striscia la notizia - Tapiro d'oro a Daniele De Rossi : l'agguato di Staffelli al calciatore : Dopo il messaggio vocale di Daniele De Rossi, circolato nelle ultime ore, in cui parla di un presunto contratto a gettone con la Roma, questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli gli consegna il Tapiro d’oro per il mancato rinnovo del contratto, l’addio alla società gia

Daniele De Rossi - Claudio Ranieri attacca la Roma : "Meritava un altro trattamento" : "Il futuro della Roma e i progetti di Pallotta? Io questo non lo so, tra due partite il mio compito finisce. Ci sta che ci siano dei ricambi, è successo anche da altre parti in Italia. Forse però a Daniele, che è una bandiera storica, questa cosa andava detta in un altro modo. Non è stato fatto e qu

Daniele De Rossi - gli audio su WhatsApp fanno crollare Roma : "Datemi 100mila euro a partita" : Dopo l'addio, le polemiche. Si parla ancora di Daniele De Rossi, di fatto "archiviato" dalla Roma che non gli ha rinnovato il contratto. Capitan Futuro, lo ha detto chiaro e tondo in conferenza stampa, avrebbe proseguito, ma non ha mai ricevuto alcuna telefonata. E ora, nella Capitale, da un telefon

Addio De Rossi - Albertini : “Daniele - segui il mio consiglio…” : A due giorni dall’annuncio dell’Addio di De Rossi alla Roma al termine della stagione, altri ex calciatori intervengono sull’argomento. Tra questi, l’ex centrocampista del Milan e della Nazionale Demetrio Albertini, attualmente presidente del settore tecnico della FIGC. Ecco le parole dell’ex centrocampista a margine di un evento all’Università Cattolica di Milano “A Daniele De Rossi consiglio di ...

Daniele De Rossi peggio di Totti : il drammatico errore della Roma : come buttare via una bandiera : È possibile gestire l' addio di un campione e di una bandiera peggio di come la Roma ha fatto due anni fa con Francesco Totti? Nessuno che ha il coraggio di prendere una decisione, Spalletti (l' allenatore dell' epoca) che battibecca un giorno sì e l' altro pure con il mostro sacro in partenza, la m

Daniele De Rossi - addio all'ultima bandiera : E' arrivata come un fulmine a ciel sereno, nella mattinata di ieri, la notizia che Daniele De Rossi non sarà confermato per la pRossima stagione come giocatore della Roma. Gli è stato offerto un posto da dirigente, ma 'capitan futuro' non ha intenzione di smettere e, con la solita classe, ha fatto capire a tutti di aver compreso già da tempo l'idea della società di mandarlo via. Dopo Francesco Totti, un altro simbolo della Roma viene mandato ...

Daniele De Rossi e l’addio alla Roma : bookmakers fiduciosi per un suo gol contro il Parma : Daniele De Rossi ha deciso di lasciare la Roma, la partita contro il Parma sarà dunque l’ultima in giallorosso Giocherà la sua ultima partita con la Roma contro il Parma, domenica 26 maggio. Daniele De Rossi lascerà la squadra con cui ha debuttato 18 anni fa, un addio imminente che è valso subito il primo tributo dei bookmaker. In vista dell’appuntamento finale con i gialloRossi, i betting analyst, riporta Agipronews, ...

Daniele De Rossi lascia la Roma dopo quasi venti anni ma non il calcio : In casa Roma è finita un’era. dopo l’addio al calcio giocato di Francesco Totti due anni fa, è pronto a lasciare il club giallorosso dopo quasi vent’anni di militanza anche l’attuale capitano Daniele De Rossi. Che però non lascerà il calcio giocato: chiuderà molto probabilmente la carriera al di fuori dell’Europa (ci sono offerte dagli Stati Uniti e da alcuni club asiatici). Queste le dichiarazioni dell’ex “Capitan Futuro”: “La sensazione che ...

Daniele De Rossi - divorzio dalla Roma/ Il 'fratello' Totti : "giorno triste per tutti" : Daniele De Rossi, divorzio-addio alla Roma. Il saluto commosso del 'fratello' Francesco Totti 'un giorno triste per tutti, torneremo grandi insieme'

Daniele De Rossi potrebbe scegliere di terminare la carriera al Boca ? : Daniele De Rossi non ha mai nascosto la sua passione per il Boca Juniors e non meno di un paio d’anni fa lo rimarcò in un’intervista, sottolineando il suo desiderio di poter terminare la carriera proprio con il club xeneize.Calciomercato estero, Storie, Sudamerica, Daniele De Rossi / E’ proprio fresca di stamattina la notizia che la partita casalinga contro il Parma all’Olimpico, valevole per l’ultima giornata ...

Daniele De Rossi - Francesco Totti : "Perché oggi è un giorno triste" : "oggi è un giorno triste. oggi si chiude un altro capitolo importante della storia dell’As Roma, ma sopratutto di Roma... della nostra Roma. In questi anni ne abbiamo passate tante insieme, siamo cresciuti insieme, diventando prima di tutto uomini, poi calciatori, per poi infine diventare genitori.