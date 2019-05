Neonato in pericolo di vita trasportato d’urgenza con volo dell’Aeronautica da Cagliari a

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) Si è concluso intorno alle 17:50 di oggi il trasporto urgente daa Genova di undi pochigiorni, per il quale si è reso necessario un intervento specialistico presso l’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. La richiesta, come previsto dalle procedure di urgenza per questo tipo di trasporti, è pervenuta dalla Prefettura dialla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, il centro operativodell’Aeronautica Militare che ha il controllo degli assetti a disposizione per questo genere di missioni su tutto il territorio nazionale. Per il piccolo paziente, indi, è stato deciso il trasferimento immediato dall’ Ospedale Duilio Casula (CA) all’Ospedale pediatrico “Gaslini” di Genova. La Sala Situazioni di Vertice ha quindi attivato unodei velivoli della Forza Armata in servizio di prontezza operativa 24 ore su ...

