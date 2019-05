Multa di 10 mila euro al padrone di un cane molto malato e non curato

Smaltimento pneumatici - Multate 13 ditte Sanzioni emesse sanzioni per oltre 16 mila euro : Pescara - I carabinieri forestali del NIPAAF di Pescara, dopo il sequestro della discarica di pneumatici fuori uso, abbandonati lungo il fiume Saline, avvenuto a Montesilvano (Pescara) il 6 marzo scorso, hanno effettuato una serie di controlli, presso i gommisti operanti in alcuni comuni del pescarese, per identificare gli autori di tale reato, per prevenire l'abusivo esercizio della professione e verificare lo Smaltimento dei rifiuti. ...

Non porta il cane dal veterinario - condannato a pagare una Multa di 10mila euro : Non ha portato il cane dal veterinario, nonostante mostrasse evidenti segni sul corpo delle pessime condizioni di salute. E così nei confronti del padrone è scattato il reato di maltrattamento di animali. La povera bestia era affetto da una malattia destinata ad aggravarsi, a farlo soffrire e a mettere a rischio la sua integrità. Questo è quanto hanno accertato i giudici della Cassazione, confermando una multa da 10mila ...

Multa di 10 mila euro al Napoli per lo striscione su Belardinelli : La Lega Serie A ha emanato una Multa nei confronti del Napoli, con riferimento all’incontro tra Napoli e Inter di domenica sera, terminato 4-1 in favore dei partenopei. La società dovrà pagare “10.000 euro, per avere i suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, esposto uno striscione, per tre minuti, contenente frasi gravemente offensive nei confronti della tifoseria della squadra avversaria“. Lo striscione in questione è quello nei confronti ...

Internazionali d’Italia 2019 - maxi Multa per Nick Kyrgios : 50mila euro per aver lanciato una sedia in campo : maxi sanzione per Nick Kyrgios che ieri si è reso protagonista di un brutto gesto agli Internazionali d’Italia 2019. Il tennista australiano ha lanciato una sedia pieghevole in campo e ha scagliato a terra la racchetta dopo aver subito un game penalty, venendo dunque squalificato dall’arbitro di sedia (inizialmente si era pensato a un ritiro volontario del giocatore). L’ATP ha inflitto a Nick Kyrgios una multa di 20mila euro ...

Migranti - cambia Multa : 50mila a nave : 23.36 Per chi soccorre Migranti in mare, cambiano le multe previste dal decreto sicurezza bis: arrivano nuove sanzioni per le navi, da 20mila a 50mila euro e non più per ogni migrante aiutato. E' una novità che emerge dalla bozza del decreto sicurezza bis che sarà all' esame del preconsiglio. Sparisce, a quanto emerge da un confronto con la bozza precedente, la sanzione da 3.500 a 5.500 euro per singolo "straniero trasportato" e viene ...

Migranti - Lifeline ha salvato 230 persone - ma il comandante deve pagare una Multa di 10mila euro : La sentenza del tribunale maltese ha stabilito che la nave Lifeline, che a giugno 2018 salvò 230 persone, viaggiava in acque maltesi senza le registrazioni a norma di legge. L'ong ha annunciato che ricorrerà in appello: "È chiaro che si tratta di un verdetto politico, che non ha niente a che vedere con il diritto".Continua a leggere

Sea Watch - Multa da 2mila euro per i parlamentari che salirono sulla nave piena di migranti : La Capitaneria di Porto di Siracusa ha comminato una multa da duemila euro ai parlamentari che nel gennaio scorso salirono a bordo della nave dell'ong tedesca piena di migranti bloccata nella rada del porto della città siciliana per ordine del governo. "Una contestazione infondata e pretestuosa" denunciano i diretti interessati.Continua a leggere

Milan in ritiro puntivo e Multa a Bakayoko per un ritardo : Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, da giovedì 2 maggio alle 16 il Milan sarà in ritiro puntivo . La decisione sarebbe stata presa dal tecnico Gennaro Gattuso dopo un preciso episodio scatenante. Tiemoué Bakayoko si sarebbe ...

Torino - Multa di 20mila euro a Mazzarri per proteste verso gli arbitri : Niente squalifica, quindi sarà in panchina per il derby contro la Juventus, ma per il teciico del Torino Walter Mazzarri è arrivata una multa dal Giudice Sportivo. All’allenatore dei granata è stata comminata una sanzione da 20mila euro “per avere, all’8º del secondo tempo, nonostante i ripetuti richiami, contestato l’operato arbitrale con grida e plateale gestualità, […] L'articolo Torino, multa di 20mila euro a Mazzarri per ...

Migranti espatriano con Uber - autista Multato di 5 mila euro. Stop alle corse Italia-Francia : Una multa da 5 mila euro è stata inflitta ad un autista italiano di Uber, milanese, che la notte del 7 febbraio scorso intorno alle due di notte era stato fermato dai gendarmi in autostrada a La Turbie, appena passato il confine , con a bordo sei africani originari di Ghana, Mali e Nigeria, tutti irregolari. Il provvedimento ha visto il servizio Ub...

Vicenza - incarichi per 140mila euro al prof di storia dell’arte Villa senza il consenso del suo ateneo : maxi Multa a tre società : Tre società e uno storico dell’arte bergamasco, organizzatore di eventi culturali e mostre, finiscono nel mirino della Guardia di finanza di Vicenza per violazione delle norme che regolano il cumulo degli incarichi e l’incompatibilità nel pubblico impiego. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno concluso gli accertamenti riguardanti gli incarichi affidati a Giovanni Carlo Federico Villa, 48 anni, docente di ...

Disoccupato prende un disegno di Gerhard Richter dalla spazzatura : condannato a 3mila euro di Multa : Un Disoccupato tedesco ha preso dalla spazzatura un disegno del pittore Gerhard Richter, il quale l'ha denunciato per furto: ora dovrà pagare una multa di 3mila euro; il disegno ne valeva 60mila. Un curioso caso di furto arriva dalla Germania, dove un uomo Disoccupato è stato denunciato dal celebre pittore Gerhard Richter che l'ha accusato di avergli rubato dei disegni che lui, ritenendoli di scarso valore artistico, aveva gettato nella ...