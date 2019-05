Meteo | esperto | “Fare previsioni stagionali è difficile | ma il rischio di fenomeni

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) Al convegno annuale dell’Ordine interregionale dei Chimici e dei Fisici, in corso a Roma, si è discusso anche die cambiamenti climatici: secondo gli esperti, quella in arrivo potrebbe essere un’estate di eventi estremi, caratterizzata da siccità o da locali precipitazioni molto intense. Durante il convegno si è anche discusso della proliferazione di app e fake news in materia: “Fare, per cui allarmi come ‘sarà l’estate più brutta’, vanno presi con le pinze. Ma che ci sia uncrescente diestremi è un dato di fatto. La temperatura del mare sempre più alta aumenta l’evaporazione, più vapore significa nuvole pesanti e cariche, che provocano precipitazioni più intense. Inoltre, il surriscaldamento del mare significa più energia immessa nell’atmosfera, che viene scaricata sul ...

saliopp : @FuorissimoX Minchia, esperto di economia e di psichiatria. Ti intendi anche di meteo? - alexguarini : RT @TgrRaiPuglia: #BuongiornoRegione, il #meteo del nostro esperto @alexguarini. Giornata soleggiata in gran parte della #Puglia. Rischio d… - sunsanmontagna : @A_to_Yunho che dire, mica sono l'esperto meteo. -