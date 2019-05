Lione | pacco bomba con “chiodi e bulloni” esplode in una via del centro | almeno otto

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) Uncon chiodi, viti e bulloni è esploso neldiin Francia epersone sono rimaste ferite. Tra loro c’è anche una bimba dianni. Secondo le prime informazioni, i fatti si sono verificati in una zona pedonale nei pressi di Place Bellecour. Secondo i media francesi, l’esplosione è avvenuta in rue Victor-Hugo, e ilera posato davanti a una boulangerie. Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron, intervistato in diretta da Hugo Travers, ha parlato di “un attacco”. La Préfecture du Rhône, la polizia locale, al momento, non è in grado di fornire ulteriori dettagli sull’origine dell’esplosione. I pompieri e la polizia sono sul posto. L'articolocon “chiodi e bulloni”in una via delferiti. Macron: “E’ un attacco” proviene da Il Fatto Quotidiano.

