Javier Mascherano | è possibile un suo ritorno al Canalla?

lanotiziasportiva

(Di venerdì 24 maggio 2019) Alle soglie dei 35 anni c’è la possibilità chetorni in patria per chiudere la carriera con la maglia del “”; la società argentina ha fatto trapelare questa notizia da fonti interne al club.Calciomercato estero, Sudamerica, Storie,/ Il sogno del Rosario Central sarebbe quello di portare il campione argentino a casa per dargli l’opportunità di chiudere la carriera in Argentina; oraè sotto contratto con i cinesi dell’Hebei che militano nella prima divisione cinese.Lo snodo della trattativa verte sul lato economico, visto che l’ex nazionale albiceleste guadagna molto bene in Cina e il club argentino non può certo pareggiare l’offerta; farà comunque la sua offerta al giocatore sperando che la nostalgia di casa prenda il sopravvento.Soprannominato El Jefecito (piccolo capo in spagnolo), è ...

Calcio_8Cina : HEBEI FORTUNE: COME SPENDERE UNA FORTUNA ED ESSERE ULTIMI IN CLASSIFICA Articolo al link ?? - n_daniel1 : @JoshuaUbeku @Tino0liver Cutting the story short..... Messi played with Tevez Higuain Aguero D'maria Mascherano C… -