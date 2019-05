Discoteca di Corinaldo | pm | ‘Gravi carenze strutturali’ dove morirono sei persone

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) “Gravidella struttura”: è questo che le indagini della Procura di Ancona hanno rilevato nelladila notte del 7 dicembresei, tra cui cinque giovani, durante un concerto di Sfera Ebbasta. Secondo gli inquirenti, l’edificio “non è idoneo alla destinazione a locale di pubblico spettacolo ed è tale da non garantire, in caso di emergenza, le necessarie condizioni di sicurezza”. I carabinieri hanno quindi eseguito il sequestro preventivo dellaLanterna Azzurra Clubbing, disposto dal giudice del Tribunale di Ancona. Indagati per omicidio colposo plurimo e disastro colposo otto componenti degli organi intercomunali di controllo dei locali di pubblico spettacolo, tra cui il sindaco diMatteo Principi. Le strutture non rispettavano le norme di sicurezza Un’analisi, quella della Procura, ...

