Dieta per colesterolo | menù settimanale per abbassarlo e dimagrire

Dieta delle fragole - sgonfi la pancia e perdi 3 chili : Maggio è il mese delle fragole: belle da guardare, buone da mangiare. E se vi dicessimo che esiste la Dieta delle fragole? Dolci, gustose e ricche di antiossidanti, questi frutti rappresentano, inaspettatamente, una miniera di principi preziosi utili alla perdita di peso. Al contrario di quello che si pensa, la fragola contiene poche calorie, appena 30 per un etto di prodotto. Questo frutto ha una forte azione di stimolo sulle attività ...

Dieta povera di carboidrati per dimagrire 3 kg : La Dieta povera di carboidrati può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. La Dieta senza carboidrati è una Dieta ipocalorica che fa perdere peso

Dieta dimagrante settimanale semplice per dimagrire : La Dieta dimagrante settimanale semplice può far dimagrire fino a 2 kg in una settimana. Menù della settimana Dieta dimagrante settimanale

Dieta semiliquida : ti depuri e perdi 2 chili in 2 giorni : Rimediare agli “stravizi” del weekend o ripristinare rapidamente il naturale benessere dell’organismo è possibile grazie alla Dieta semiliquida, un regime alimentare detox che permette di perdere fino a 2 Kg in 2 giorni. Pensata per depurare rapidamente l’organismo liberandolo dalle tossine, per sgonfiare drenando i liquidi in eccesso e per conferire energia e vitalità, presenta tuttavia una sola regola: occorre seguire questa Dieta lampo con ...

Pressione alta : Dieta e rimedi naturali per abbassarla : Pressione alta, dieta e rimedi per abbassarla. La Pressione alta nota anche come ipertensione, è un disturbo molto diffuso in Italia.

Dieta dimagrante : 1200 calorie al giorno per dimagrire in salute : La Dieta dimagrante di 1200 calorie giornaliere può far dimagrire di un chilo in una settimana seguendo una alimentazione che fa bene alla salute

Dieta per la gastrite e la salute dello stomaco : Dieta per la gastrite: questo disturbo può essere calmato o del tutto risolto applicando alcune variazioni nelle abitudini alimentari. Ecco la Dieta per ridurre i sintomi della gastrite. Gli alimenti da evitare e quelli da preferire per favorire lo svuotamento dello stomaco e ridurre la produzione di acidità. (altro…) The post Dieta per la gastrite e la salute dello stomaco appeared first on Idee Green.

La Dieta di Matilda per vivere 100 anni : Da anni dietologi e nutrizionisti si battono per insegnarci a mangiare in modo sano e corretto attraverso regimi alimentari completi e bilanciati, sempre però tenendo sotto controllo le temutissime calorie. Frutta e verdura di stagione rappresentano un vero e proprio “must”, la combinazione perfetta per mantenere l’organismo attivo e vitale promuovendo una spiccata azione detox. Allo stesso modo è consigliata anche l’assunzione di carne e pesce, ...

Dieta per diabetici : dieta vegetariana per diabete mellito di tipo 2 : La dieta per diabetici, secondo studi e secondo l’opinione degli esperti della Società Italiana di Diabetologia Sid e la dieta vegetariana o vegana

Dieta Fat Smash : ti depuri e perdi 5 chili in 3 settimane : Anche Marcia Cross, protagonista di Desperate Housewives l’ha scelta: scopriamo insieme come funziona e quali sono i benefici della Fat Smash Diet. La Smash Diet è stata ideata dal Dottor Ian Smith, medico, consulente per la serie Tv statunitense The Doctors e autore di libri, diventati best seller nel settore come The Fat Smash Diet, Shred The Revolutionary Diet e The 4 Day Detox. Questo piano alimentare è pensato per chi vuole perdere peso in ...

Dieta dissociata : ecco cosa mangiare per dimagrire : La Dieta dissociata può far dimagrire velocemente in pochi giorni.E’ una Dieta che non prevede il peso degli alimenti ma una suddivisione dei cibi

George Clooney - Dieta : cosa mangia e beve per restare giovane : George Clooney, dieta: cosa mangia e beve per restare giovane George Clooney si è recentemente confidato al settimanale ‘Oggi’, rivelando diverse chicche curiose sulle sue abitudini quotidiane. L’attore hollywoodiano, che proprio stasera 21 maggio sbarca su Sky Atlantic con la serie tv Catch-22, ha parlato anche molto dell’Italia. Non è un mistero che la star sia innamorato del […] L'articolo George Clooney, dieta: ...

Dieta della frutta : perdi 4 chili in 3 giorni : Dura poco ed è particolarmente efficace: stiamo parlando della Dieta della frutta, un regime ipocalorico super fast che consente di eliminare i cuscinetti di grasso in breve tempo. Questa Dieta, così come svela il nome, si basa sul consumo di frutta. Nessun frutto è escluso e se ne può consumare a volontà, arrivando sino a 1,5 kg al giorno. Prima di tutto è importante specificare che si tratta di una Dieta che non va protratta nel tempo. Ciò ...

Dieta detox per dimagrire in 5 giorni : schema dietetico : Dieta detox dei 5 giorni può far dimagrire fino a 3 kg. E’ una Dieta che si basa su una alimentazione depurativa che aiuta a perdere chili superflui