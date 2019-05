Dal 24 maggio Takagi & Ketra nel singolo “Jambo” con Giusy Ferreri

“Il Piave mormorava” - la canzone del 24 maggio fu scritta Dal napoletano E.A. Mario : La canzone del Piave, composta dall'autore napoletano E.A.Mario, è nota anche come la canzone dl 24 maggio. scritta col timore dell'offensiva austriaca, fu propizia alle truppe italiane coinvolte nella Grande Guerra. E dopo Vittorio Veneto divenne un vero e proprio successo. Qualcuno l'avrebbe voluta come inno nazionale, ma De Gasperi si oppose e in dicò quello di Mameli.Continua a leggere

“Imboschiamoci per studiare” : Dal 27 maggio gli studenti nei Parchi Nazionali dell’Aspromonte e del Pollino : “Imboschiamoci per studiare” è il nome dato da tempo alle esercitazioni residenziali in bosco degli studenti dei Corsi di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria: escursioni, esperienze didattiche, esercitazioni guidate nei “laboratori a cielo aperto” offerti dall’ambiente forestale della montagna calabrese. Anche in questo anno accademico, dal 27 al 30 maggio, la prima parte dell’evento avrà ...

L'oroscopo del weekend Dal 24 al 26 maggio : Ariete permaloso - Acquario creativo : L'oroscopo del weekend indica una via da seguire per raggiungere la felicità e il benessere. Le previsioni astrologiche di questo fine settimana approfondiscono le sensazioni e la fortuna di ciascun simbolo zodiacale. Previsioni astrologiche dall'Ariete alla Vergine Ariete: il weekend per voi amici dell'Ariete sarà il traguardo raggiunto dopo una faticosa settimana lavorativa. Potrete approfondire le amicizie e coltivare l'amore, puntando su ...

L'oroscopo settimanale Dal 27 maggio al 2 giugno - primi sei segni : pagelle - Ariete '10' : L'oroscopo settimanale dal 27 maggio al 2 giugno 2019 è pronto ad evidenziare i voti, le previsioni e le stelline relative ai prossimi sette giorni in agenda. Ansiosi di sapere come è stato classificato il vostro segno in merito all'ultima settimana dell'attuale mese? In pratica il periodo che andremo a 'sfogliare' riguarda il lasso temporale a cavallo tra l'attuale mese di maggio e quello di giugno, ovviamente messo 'sottosopra' in relazione ad ...

L'oroscopo della settimana Dal 27 maggio al 2 giugno - seconda sestina : bilancini 'voto 9' : L'oroscopo della settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2019 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni in calendario. In primissimo piano l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dell'arco zodiacale. Iniziamo dunque già da subito a mettere in chiaro previsioni, pagelle e classifiche, non prima però di aver dato una breve anteprima sull'andamento generale del periodo. Curiosi di mettere in chiaro come potrebbe essere la settimana ...

Il Segreto - spoiler Dal 26 maggio al 1 giugno : Antonila afferma che Elsa ha problemi mentali : Le anticipazioni de Il Segreto dal 26 maggio al 1° giugno, mostrano che Maria continuerà ad agire di testa sua senza voler ascoltare i consigli dategli da Raimundo. Fernando invece, si rivolgerà ad un professionista chiedendogli di cercare degli indizi sulla morte di Gonzalo, Maria e Beltran. Elsa, continuerà ad essere sotto le grinfie di Antonila, che proseguirà nel suo intento di ucciderla somministrandole del veleno. Tra Consuelo e Marcela ...

Il Segreto - trame Dal 26 maggio al 1 giugno : Antonila afferma che Elsa ha problemi mentali : Le anticipazioni de Il Segreto dal 26 maggio al 1° giugno, mostrano che Maria continuerà ad agire di testa sua senza voler ascoltare i consigli dategli da Raimundo. Fernando invece, si rivolgerà ad un professionista chiedendogli di cercare degli indizi sulla morte di Gonzalo, Maria e Beltran. Elsa, continuerà ad essere sotto le grinfie di Antonila, che proseguirà nel suo intento di ucciderla somministrandole del veleno. Tra Consuelo e Marcela ...

NBA Crossover torna a Milano : Dal 31 maggio al 2 giugno spazio agli appassionati di basket : NBA Crossover dal 31 maggio al 2 giugno tornerà a Milano, Buddy Hield dei Sacramento Kings ospite d’onore La National basketball Association (NBA) ospiterà di nuovo l’NBA Crossover a Milano dal 31 maggio al 2 giugno. La mostra culturale dedicata alla “contaminazione” dell’NBA nei diversi ambiti della cultura popolare si svolgerà in Zona Tortona, ingresso gratuito, e vedrà la straordinaria partecipazione della guardia dei Sacramento ...

Milano - Street Food Festival : Dal 23 al 26 maggio al Carroponte : Da oggi, giovedì 23, sino a domenica 26 maggio il Carroponte ospiterà lo Street Food Festival, 4 giorni dedicati ai prodotti della cucina italiana e straniera, in compagnia di tanta buona musica e spettacoli dal vivo. Ingresso gratuito. Street Food Festival Il trionfo dei sapori nostrani di ogni angolo d'Italia e le tradizioni che provengono da luoghi lontani (come il Brasile, il Perù, la Grecia e il Giappone) rendono lo Street Food Festival un ...

Dall’Alzheimer alla Sclerosi Multipla : il 30 e 31 maggio Ferrara capitale mondiale delle patologie neurovascolari : Nuove risposte su malattie cognitive come l’Alzheimer, sul ruolo delle vene extracraniche nelle malattie neurodegenerative come la Sclerosi Multipla, su innovative strategie diagnostiche per l’Ictus, seconda causa di morte al mondo secondo l’Oms. Questi i temi tra i più importanti che saranno affrontati a Ferrara il 30 e 31 maggio prossimi al Meeting annuale dell’ISNVD (International Society Neurovascular Disease – www.isnvd.org), ...

Dal 23 maggio per il Samsung Galaxy S10 5G sono ufficiali le notizie su prezzo e uscita in Europa : Ci sono finalmente importanti dettagli di natura commerciale sul tanto atteso Samsung Galaxy S10 5G. Dopo aver preso in esame le ultime proposte da parte di Wind, in riferimento al modello "normale" della serie secondo quanto raccontato nella giornata di ieri, stavolta tocca concentrarsi su un dispositivo destinato a fare la differenza in Europa. A partire da oggi 23 maggio, infatti, possiamo parlare ufficialmente dei preordini nel Regno Unito. ...

23 maggio 1992 : sono passati 27 anni Dalla strage di Capaci : sono passati ventisette anni dalla strage di Capaci che portò alla morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ci furono ventitrè feriti tra i quali Angelo Corvo e l'autista Giuseppe Costanza. Alle ore 18:00 del 23 maggio 1992 esplodeva una carica di tritolo sull'autostrada che collegava l'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Giovanni Brusca fu il mandante ...

Al Palaghiaccio di Catania Dal 23 al 31 maggio - Città della Musica : L’evento Città della Musica nasce da un’idea della Magic Moment, in collaborazione con Gigi Liviero, manager della Rock Concerti e

Grande Fratello 16 – Settima puntata di lunedì 20 maggio 2019 – De Andrè lasciata Dal ragazzo. Eliminato Gaetano. : Nel prime time ma anche nella seconda serata del lunedì sera di Canale5, nuova, Settima puntata con Grande Fratello, il fortunato reality condotto da Barbara D’Urso e giunto alla sedicesima edizione nella sua versione classica. In studio accanto alla conduttrice gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Grande Fratello | Settima puntata | lunedì 20 […] L'articolo Grande Fratello 16 – Settima puntata di lunedì 20 ...