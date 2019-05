Rolls-Royce - A Villa d' Este con la Wraith Eagle VIII Collection

Ana Bettz - l'ereditiera cantante che nascondeva 300mila euro nella Rolls Royce : È stata fermata dalla Guardia di finanza a Ventimiglia, alla frontiera con la Francia. Alla guida c'era il suo autista. In alcune cassette di sicurezza le fiamme gialle hanno trovato e sequestrato un altro milione e 700mila euro, sempre in contanti. Si indaga per il reato di...

Ana Bettz - la cantante fermata al confine in Rolls Royce con 300mila euro in contanti : A carico della donna sarebbe scattata anche un'altra perquisizione in un altro luogo in cui sarebbero emersi altri contanti per un milione e 700 mila euro. La cantante e imprenditrice, vedova del petroliere Sergio Di Cesare, sarebbe indagata dalla Procura di Imperia che ipotizza il reato di riciclaggio.Continua a leggere

The Voice 2019 : Alice Olivari canta Rolls Royce e sceglie Guè Pequeno (VIDEO) : The Voice 2019: Alice Olivari canta “Rolls Royce”. Si girano Guè e Elettra, lei sceglie Guè (VIDEO) Ieri su Rai 2 è andata in onda la quarta puntata delle Blind Audition di The Voice Of Italy. Il programma è in onda ogni martedì su Rai 2, ed è condotto da Simona Ventura con Gue Pequeno, Elettra Lamborghini, Gigi D’alessio e Morgan nelle sedie girevoli dei giudici. Tra i concorrenti che hanno ricevuto un giudizio positivo da parte dei giudici, ...

Il day after di Cristiano Ronaldo : Rolls-Royce - shopping e passeggiata in centro per CR7 [FOTO] : Cristiano Ronaldo approfitta del giorno di riposo post Juventus-Ajax, CR7 per le strade di Torino con la sua Rolls-Royce Dopo la pesante sconfitta della Juventus nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax, il club bianconero ha concesso un giorno di riposo ai suoi calciatori. Cristiano Ronaldo sarà rimasto in casa a rimuginare sulla debacle della sua Juventus? Assolutamente no. Il calciatore è stato ...

Achille Lauro : “1969” è il nuovo album tra Rolls Royce e Cadillac : Domani, venerdì 12 aprile, esce “1969” (Sony Music Italy), l’atteso, nuovo e rivoluzionario album di Achille Lauro Il disco è stato anticipato dal singolo “C’est la vie” (prod. Fabrizio Ferraguzzo), il cui video, diretto da Sebastiano Bontempi, è visibile al link: https://youtu.be/hHJy_svMHXA Questa la tracklist del disco, prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e Boss Doms: “Rolls Royce”; “C’est la vie”; “Cadillac”; “Je t’aime” (feat. Coez); ...

Dopo Rolls Royce Achille Lauro canta C'est la vie : Il primo brano post Sanremo di Achille Lauro si intitola C’est la vie e sembra segnare una fase più intimista. La passione ha un effetto collaterale: travolge. E lo sa bene il trapper che, Dopo la partecipazione al festival, è stato travolto. Dal successo, da (nuove) critiche, ma più ancora dal vento del cambiamento. La mutazione è chiara, lampante nell’ultimo (e bellissimo) singolo appena uscito. La vita, ...

Retroscena Mourinho - clamoroso attacco a Pogba : “sua eccellenza voleva andarsene in Rolls Royce” : Il portoghese ha rivelato un sorprendente Retroscena con Pogba protagonista, senza però svelare direttamente il nome del francese Il rapporto tra José Mourinho e Paul Pogba non è mai stato idilliaco e, probabilmente, è alla base della rottura del portoghese con il Manchester United. AFP/LaPresse Una relazione complicata, resa ancora più difficile dal comportamento tenuto dal centrocampista francese durante una trasferta di inizio stagione. ...

BMW e Rolls-Royce - Cambiano i responsabili del design : Il gruppo BMW ha comunicato nuove nomine nel settore del design, effettive già a partire dal mese di aprile. Jozef Kaban diventerà nuovo responsabile dello stile Rolls-Royce, lasciando la direzione del brand BMW dopo circa due anni a Domagoj Dubek, già responsabile design di BMW i e BMW M. Sotto una unica direzione stilistica. Dubek avrà quindi sotto controllo l'intero mondo BMW, una scelta che sottolinea l'intenzione di razionalizzare ...

John Lennon e la sua incredibile Rolls-Royce : Per i vip di oggi avere una supercar è il minimo sindacale. Distinguersi vuol dire comprare modelli costruiti in pochissimi esemplari, scovarne uno d'epoca in particolare oppure percorrere la via degli eccessi, partendo dalle colorazioni, dai rivestimenti degli interni e dalle dimensioni dei cerchi. In altre parole, il tuning extra-lusso è diventato quasi una consuetudine. Ma mezzo secolo fa, negli anni Sessanta, lo scenario era completamente ...