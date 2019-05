Pressione alta | dieta e rimedi naturali per abbassarla

La Pressione alta si abbassa ascoltando questa musica : Uno studio tedesco ha dimostrato come la pressione alta si abbassa con la musica classica di Wolfgang Amaedus Mozart e quella di Johann Strauss, due grandi artisti e compositori che hanno segnato la storia con le loro opere indimeticabili. Una ricerca dall’Università della Ruhr a Bochum lo conferma ed ha pubblicato un articolo a riguardo su Deutsches Ärzteblatt Internationa. Dalla ricerca è anche emerso che non solo la pressione si abbassa, ...

Giornata Mondiale contro l’Ipertensione : un nuovo stile di vita contro la Pressione alta : Tra gli ipertesi d’Europa, in Germania e Spagna si registra una maggiore propensione a prendersi cura attivamente della propria condizione rispetto al Regno Unito. Nei primi due Paesi, infatti, sono rispettivamente il 78% e il 72% gli ipertesi con una maggiore propensione a gestire autonomamente la propria condizione, adattando anche il comportamento, contro il 69% del Regno Unito. Gli ipertesi di Italia e Francia, invece, sono i meno disposti a ...

Semi di girasole contro Pressione alta e colesterolo : Le proprietà dei Semi sono da secoli riconosciute e ampiamente sfruttate nel trattamento di disturbi più o meno comuni che possono coinvolgere l’organismo. Tra questi spiccano i Semi di girasole, considerati “Semi della salute” in virtù dei notevoli benefici che se ne possono trarre, grazie all’assuzione costante e alla loro integrazione nell’alimentazione quotidiana. Spesso sfruttati in cucina, magari per arricchire il gusto di zuppe e ...

Ipertensione - cosa mangiare : dalle noci un valido aiuto per tenere a bada la Pressione alta : Le noci fanno bene, proteggono il cuore e aiutano le persone a rischio di malattie cardiovascolari, perché sono in grado di abbassare la pressione sanguigna unite, ovviamente, ad una dieta sana e a basso contenuti di grassi. A giungere a questa conclusione è stata una equipe di scienziati della Pennsylvania State University nello State College: si tratta di uno dei primi lavori a suggerire come le proprietà delle noci possano influire sulla ...

Meteo Protezione Civile - il bollettino per domani : torna l'alta Pressione : Nella giornata di domani il tempo tornerà a stabilizzarsi sulla penisola grazie alla rimonta dell'alta pressione. Previsto un generale aumento delle temperature. Ecco il bollettino Meteo della...

Pamela Prati e Mark Caltagirone - matrimonio annullato?/ 'Troppa Pressione mediatica' : Pamela Prati e Mark Caltagirone avrebbero deciso di annullare matrimonio. Colpa della 'Troppa pressione mediatica': ancora polemiche per la coppia

Abbassare subito la Pressione alta : otto consigli da seguire - facili e veloci : ... ecco la lista completa Malattia e visita fiscale, cambiano le regole, le novità Inps Dormire più di 8 ore a notte fa male, a dirlo la scienza Gli cola il naso per 5 anni, i medici scoprono una cosa ...

Pressione alta - gli effetti benefici degli asparagi : Spesso per contrastare alcuni dei disturbi più comuni non c’è bisogno di ricorrere all’uso dei farmaci, ma ci si può affidare alle proprietà naturali di alcuni alimenti. Tra i più consigliati ci sono gli asparagi. Questi ortaggi sono molto diffusi in diversi Paesi d’Europa, e oltre ad essere gustosi e succulenti, sono dotati di moltissime sostanze nutritive. Gli asparagi sono in gran parte composti da acqua, ma offrono anche un ...

Semi di finocchio contro colesterolo - cattiva digestione e Pressione alta : Gustosi e ricchi di benessere, i Semi di finocchio sono l’ideale per contrastare pressione alta e colesterolo, combattendo la cattiva digestione. Utilizzati per preparare tantissimi piatti e insaporire ricette a base di pane, carne o legumi, i Semi di finocchio sono conosciuti da secoli per le loro proprietà curative. Le nostre nonne sfruttavano questo rimedio naturale per contrastare la digestione lenta e difficile, consumando tisane e ...

Previsioni meteo : nei prossimi giorni alta Pressione africana e caldo al centro-sud : L'Italia sarà divisa in due nei prossimi giorni dal punto di vista climatico: mentre le regioni settentrionali saranno influenzate da correnti instabili di origine atlantica che porteranno molte...

Dieta mediterranea del contadino : contro il diabete e la Pressione alta : Il ritorno alla semplicità e all’alimentazione di una volta: è questo i segreto della Dieta mediterranea del contadino che combatte pressione alta e diabete. Questo regime alimentare non è altro che una variate della Dieta mediterranea, apprezzata dai nutrizionisti e dai dietologi di tutto il mondo, perché equilibrata e ricca di alimenti che fanno bene alla linea e alla salute. La Dieta mediterranea del contadino punta su cibi sani e ...

Meteo : si rinforza l'alta Pressione - stabile su tutta Italia oggi. Brutte notizie per Pasquetta : Ancora un po' di nubi stanno sorvolando i cieli del sud Italia, specie quelli della Sicilia e della Calabria, ma la situazione è in rapido miglioramento grazie al rinforzo dell'alta pressione su...

Previsioni meteo : ritorna l'alta Pressione - ma cosa fara' a Pasqua e Pasquetta : Dopo tanta e benvenuta pioggia il tempo si sta stabilizzando un po' su tutta Italia grazie al ritorno dell'alta pressione. Ancora un po' di nubi quest'oggi invaderanno il centro-nord, stante il...

Previsioni meteo Pasqua : l'alta Pressione potrebbe resistere - ecco gli ultimi aggiornamenti : La lunga fase instabile che ha caratterizzato finora gran parte di Aprile sta per concludersi lasciando spazio ad un periodo più stabile e anche più mite sotto il profilo termico. Nei prossimi...