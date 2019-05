Le lezioni di vita che abbiamo imparato nei nostri primi 30 anni – parte #4

vanityfair

(Di giovedì 23 maggio 2019) I momenti più belli sono quando ci mettiamo l'animaBisogna 'incarnare' leimparateTutto è amore, la sacra legge universaleLe nostre decisioni contano. Ogni secondoI vampiri energetici non vogliono aiutoA trent’non è successo niente di particolare. O forse sì. Hanno cominciato ad arrivare iacciacchi, il primo affanno su per le scale, il primo reflusso gastrico. A trent’ho cominciato a far fatica a finire un’intera pizza e ad agitarmi di notte per non essere riuscita a digerire alimenti che prima mangiavo in quantità industriale dopo le 20. A trent’però ho anche cominciato a riconoscere le persone che potevano darmi qualcosa e quelle che invece volevano solo prendere da me qualcosa. Ho cominciato a fare yoga, per connettermi meglio al mio spirito e alla mia anima e questo mi ha aiutato ad affrontare con più equilibrio quelle situazioni ...

