Juve | con Pep i costi lievitano Ora serve la semifinale Champions

(Di giovedì 23 maggio 2019)ntus che continua a correre in borsa, complice il succedersi di voci sul successore di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Dopo le suggestioni Sarri o Pochettino, si parla di Guardiola che potrebbe firmare per quattro anni a 24 milioni a stagione. Per evitare che i 16,5 milioni in più a stagione pesino sul bilancio bianconero, già in rosso dallo scorso anno, il tecnico dovrebbe garantire almeno l'accesso alladiLeague, meglio ancora alla finale. Vincere tutte le partite a diventare campione d'Europa farebbe poi tornare il sorriso non solo ai tifosi ma anche agli azionisti del club zebrato, generando un centinaio di milioni di ricavi, sempre che Guardiola non chieda una dispensiosa campagna acquisti. Segui su affaritaliani.it

