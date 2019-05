Pga Tour | Francesco Molinari protagonista in Texas

Golf - Pga Tour : Francesco Molinari in cerca di riscatto al Charles Schwab Challenge : Golf, Pga Tour: Francesco Molinari sarà presente dal 23-26 maggio al Charles Schwab Challenge Francesco Molinari sarà uno dei protagonisti più attesi del Charles Schwab Challenge (23-26 maggio), torneo del Pga Tour che in Texas, a Fort Worth, vedrà in campo diversi big mondiali. Reduce dal 48° posto nel Pga Championship, secondo major 2019, il campione torinese è pronto a una nuova sfida sul massimo circuito americano. Sul percorso del ...

Golf - Pga Tour 2019 : Francesco Molinari per la prima volta al Charles Schwab Challenge di Fort Worth in Texas : Il PGA Tour riprende spostandosi nel Texas, a Fort Worth (curiosità: è gemellata con Reggio Emilia), per quello che oggi è noto come il Charles Schwab Challenge, ma che per lungo tempo è stato noto come il Colonial, sotto le sue varie denominazioni. Si tratta di uno dei cinque tornei a inviti del principale Tour americano. Diversi grandi nomi, da Ben Hogan a Jack Nicklaus, da Phil Mickelson e Sergio Garcia, per finire con Justin Rose, si sono ...

Golf - Pga Tour 2019 : Sung Kang resiste al comando e si aggiudica l’AT&T Byron Nelson precedendo Matt Every e Scott Piercy : Si è concluso nella notte italiana l’AT&T Byron Nelson 2019, ultimo appuntamento del PGA Tour prima della settimana dedicata al secondo Major della stagione, ovvero il PGA Championship. Sul percorso del Trinity Forest Golf Club di Dallas, in Texas (Stati Uniti), il sudcoreano Sung Kang ha conquistato la sua prima vittoria sul massimo circuito Golfistico americano al termine di una giornata particolarmente intensa a causa del ritardo ...

Golf - Pga Tour 2019 : Matt Every guida l’AT&T Byron Nelson ad una giornata dal termine : I protagonisti del PGA Tour saranno chiamati agli straordinari nella domenica texana dell’AT&T Byron Nelson (montepremi 7,9 milioni di dollari). In quel di Dallas (Texas, Stati Uniti), sul percorso par 71 del Trinity Forest Golf Club, le cattive condizioni climatiche e l’oscurità hanno interrotto il terzo round quando appena una decina di Golfisti avevano terminato le fatiche del sabato. Classifica dunque più che momentanea, con ...

Golf - Pga Tour 2019 : uno spettacolare giro in 61 colpi porta Sung Kang al comando dell’AT&T Byron Nelson : Al termine del secondo giro dell’AT&T Byron Nelson, ultimo torneo del PGA Tour prima del PGA Championship (secondo Major dell’anno), si porta nettamente al comando il sudcoreano Sung Kang, autore di uno spaventoso giro in 61 colpi (10 sotto il par) per concludere in -16 a metà della manifestazione di Dallas. Storia curiosa, quella di Sung Kang, che proprio a Dallas si è trasferito nel 2011 prima di stabilirsi definitivamente ...

Golf - Pga Tour 2019 : Koepka 4° e Harding 13° dopo il primo giro dell’AT&T Byron Nelson - comandato da Denny McCarthy : Si è disputato questa notte il giro d’apertura dell’AT&T Byron Nelson, torneo del PGA Tour che si svolge a Dallas, in Texas. dopo il primo giorno sul par 71 texano a comandare è Denny McCarthy, ventiseienne del Maryland, capace di concludere in -8 davanti ai suoi connazionali Tyler Duncan e Tom Hoge, entrambi a -7. Il gruppo particolarmente nutrito, però, è quello di coloro che si trovano in quarta posizione: sono ben nove i ...

Golf - Pga Tour 2019 : Dallas ospita l’AT&T Byron Nelson - prova generale del secondo Major dell’anno a New York : Ultima settimana di PGA Tour prima della grande novità di questa stagione di Golf: lo spostamento a metà maggio del PGA Championship, che diventa secondo Major dell’anno e trasforma l’AT&T Byron Nelson in un torneo preparatorio in questo senso. Eppure la manifestazione di Dallas ha un albo d’oro ragguardevole fin dalla prima edizione, tenutasi nel 1944: Sam Snead, Ben Hogan, Jack Nicklaus, Tom Watson, Ernie Els, Phil ...

Golf - Pga Tour 2019 : un sorprendente Max Homa prende il largo nell’ultimo giro e conquista il Wells Fargo Championship : Dopo due vittorie sul Web.com Tour arriva anche il primo successo sul massimo circuito americano per lo statunitense Max Homa, trionfatore nella notte italiana del Wells Fargo Championship 2019, torneo del PGA Tour andato in scena sul par 72 del Quail Hollow Club di Charlotte, in North Carolina (Stati Uniti). Il 28enne californiano, protagonista di un eccellente fine settimana, aveva già terminato al comando il terzo giro, ma è riuscito ad ...

Golf - Pga Tour 2019 : Max Homa - Jason Dufner e Joel Dahmen guidano il Wells Fargo Championship dopo tre giri : C’è un terzetto al comando del Wells Fargo Championship, torneo del PGA Tour che si disputa a Charlotte. I tre uomini in questione sono tutti americani, e rispondono ai nomi di Max Homa, Jason Dufner e Joel Dahmen, tutti a -11 dopo il terzo giro, che ha visto girare Homa e Dahmen in -1 e Dufner pari con il par. La giornata è stata particolarmente disturbata dal maltempo, che ha causato diverse sospensioni prima di poter pervenire alla ...

Golf - Pga Tour 2019 : Rory McIlroy e Joel Dahmen in testa dopo il primo giro del Wells Fargo Championship : Si è concluso il primo giro del Wells Fargo Championship, torneo del PGA Tour che si svolge a Charlotte. Sul par 72 del Quail Hollow Club sono al comando Rory McIlroy e Joel Dahmen: il nordirlandese e l’americano chiudono insieme a -5 la prima giornata. Per entrambi ci sono cinque birdie senza alcun bogey. Al terzo posto si collocano altri due uomini d’America, Patrick Reed e Adam Schenk, insieme allo scozzese Martin Laird, al ...

Golf - Pga Tour 2019 : Rory McIlroy cerca il terzo successo al Wells Fargo Championship : Al Quail Hollow Club si terrà, da giovedì, la diciassettesima edizione del Wells Fargo Championship, torneo del PGA Tour sempre disputato in North Carolina e che si mantiene nella sua tradizionale sede di Charlotte, dalla quale si è spostato solo nel 2017 (Eagle Point Golf Club, a Winnington). L’albo d’oro vanta già diversi nomi importanti: Vijay Singh (2005), Jim Furyk (2006), Tiger Woods (2007), Rickie Fowler (2012) e ...

Marooners e The Golf Club 2019 featuring Pga Tour tra i Games with Gold di maggio : Microsoft ha da poco annunciato quali saranno i giochi disponibili nel mese di maggio per gli abbonati al servizio Xbox Live Gold.Dal sito di Larry "Major Nelson" Hyrb apprendiamo che i titoli Xbox One saranno Marooners e The Golf Club 2019 featuring PGA TOUR. Il primo sarà disponibile dal primo al 31 maggio, il secondo potrà essere scaricato dal 16 maggio al 15 giugno.Anche il catalogo Xbox 360 è stato aggiornato con l'aggiunta di Earth Defence ...

Golf - Pga Tour 2019 : Jon Rahm e Ryan Palmer vincono lo Zurich Classic of New Orleans : Successo a doppia tinta americana e spagnola nello Zurich Classic of New Orleans. Nella terza edizione a coppie del torneo che si disputa all’interno del PGA Tour, a prendersi il successo sono infatti l’iberico Jon Rahm e lo statunitense Ryan Palmer, che nei foursome dell’ultima giornata hanno preso il largo e mantenuto un complessivo -26, davanti al duo formato dall’altro spagnolo Sergio Garcia e dall’inglese Tommy ...

Golf - Pga Tour 2019 : Mullinax-Stallings e Rahm-Palmer le due coppie al comando dello Zurich Classic al termine del terzo giro : Si è concluso nella notte italiana il terzo giro dello Zurich Classic of New Orleans 2019, appuntamento del calendario del PGA Tour che per la terza edizione consecutiva si disputa a coppie. Sul par 72 del TPC Louisiana di Avondale, in Louisiana (Stati Uniti), una terza giornata perfetta dal punto di vista atmosferico ha permesso di recuperare il ritardo accumulato a causa della pioggia ed il torneo dovrebbe quindi concludersi regolarmente ...