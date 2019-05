Engine of the Year 2019 - Nuova vittoria per il V8 biturbo Ferrari

quattroruote

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il premioof thegiunge alla sua ventesima edizione e cambia pelle, adeguando il regolamento e le categorie alle nuove realtà del mercato. Non è un caso, quindi, che la denominazione sia diventata+ powertrain of the, dando risalto alle soluzioni elettrificate e non utilizzando più come riferimento la cilindrata del propulsore endotermico. Laè riuscita a conquistaremente il premio assoluto con il V8di 3.9 litri, dominando anche diverse categorie, ma la sorpresa è sicuramente la Jaguar I-Pace, capace di primeggiare sia tra le elettriche, sia nel confronto diretto con veicoli tradizionali.Il nuovo regolamento nell'era dell'elettrificazione. In base alla rinnovata formula sono state individuate sette diverse classi: sotto i 150 CV, tra i 150 e i 250 CV, tra i 250 e i 350 CV, tra i 350 e i 450 CV, tra i 450 e i 550 CV, tra i 550 e i 650 CV e ...

