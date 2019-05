TelevideoRai101 : Salvini:supereremo M5S ma no a rimpasto -

"Non occorre essere uno scienziato per capire che la Lega molto probabilmente sarà il primo partito in Italia,ma userò questo consenso per cambiare l'Europa, non chiederò mezzo sottosegretario in più". Lo afferma Matteoparlando a Carta Bianca e rispondendo così alle preoccupazioni di Luigi di Maio circa la possibilità che dopo le elezioni, in vaso di sorpasso, la Lega possa chiedere undi governo.(Di mercoledì 22 maggio 2019)