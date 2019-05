PS5 | il processore Zen 2 porterà le prestazioni della console più vicine a quelle

eurogamer

(Di martedì 21 maggio 2019) Molti sviluppatori stanno parlando ed esprimendo il loro pensiero sulla tecnologia di PS5. Mark Cerny, system architect, ha rivelato non molto tempo fa alcune delle specifiche. Dalla sua inclusione di un SSD, che Sony dice renderà le schermate di caricamento un ricordo del passato, all'attivazioneretrocompatibilità con i titoli PS4, c'è molto del nuovo sistema che sta entusiasmando gli addetti ai lavori e i fan in attesa.Recentemente Gamingbolt ha parlato con Okomotive, gli sviluppatori del titolo di avventura esplorativa FAR: Lone Sails, che è stato lanciato su PC lo scorso anno e recentemente è uscito su PS4 e Xbox One. Parlando di PS5 esua tecnologia, i co-fondatori di Okomotive, Don Schmocker (Direttore creativo di FAR: Lone Sails) e Goran Saric (Tech Lead), hanno discusso di un aspetto particolare che è stato confermato nelle sue specifiche iniziali: il ...

