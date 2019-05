Il 23 maggio un lenzuolo contro la mafia

espresso.repubblica

(Di martedì 21 maggio 2019) In vista dell'anniversario della morte di Giovanni Falcone e della sua scorta bisognerebbe replicare il gesto che fecero i palermitani nel 1993 per risvegliare le coscienze di tutti. Per la memoria, per un Paese migliore. Una vera mobilitazione democratica per prendere le distanze da chi vuole fare solo propaganda politica Perché Giovanni Falcone vive ancora oggi "

