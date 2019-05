Biancheria per la casa | quali tessuti scegliere in estate?

Dalla Biancheria usata alle 'esperienze' con lei - Cicciolina al verde : 'Ora vendo tutto' : ' vendo l'abito verde , con la bandiera italiana, con cui sono entrata in Parlamento: dal mio punto di vista, all'asta, può valere un milione di euro'. Ilona St alle r , in arte Cicciolina , ha speso ...

Incidente hot per Serena Williams - Biancheria intima a vista : E’ abituata a mostrare le gambe quando corre da una parte all’altra del campo di terra rossa, ma questa volta Serena Williams ha avuto un Incidente lontano dal terreno di gioco con l’abito che le ha giocato un brutto scherzo davanti ai flash. La tennista, uscita per un’inter vista televisiva, si è ritrovata con la biancheria intima a vista dopo che il miniabito si è involontariamente aperto lasciando la sportiva mezza ...

In Cina qualcuno sta usando la faccia di Gabe Newell per vendere Biancheria intima : Che il volto di Gabe Newell sia stato accostato a molte cose, complici anche molti meme, non è certo un mistero, ma mai prima d'ora abbiamo visto campeggiare il suo faccione a promuovere della biancheria intima in un gran magazzino cinese.Come riporta PCgamesn infatti, su Reddit sono comparse delle immagini a segnalare l'utilizzo del suo volto in qualità di "modello" per della biancheria intima da uomo, cosa alquanto peculiare.Il corpo che ...