Alle 21 | 30 in diretta in compagnia di Magic | The Gathering Arena si discute

«Siamo a 220 km - ci aspetta la droga» : la diretta choc - poi lo schianto travolti dAlle auto in arrivo : MILANO La macchina lanciata a 220 all'ora in autostrada, sabato notte, sotto la pioggia. Senza paura, né senso del limite. Una prova estrema da mostrare a tutti, con un video in rete che...

Andreas Muller - diretta di fuoco contro Giorgio Albanese : le rivelazioni del bAllerino : La diretta-fiume di Andreas Muller contro Giorgio Albanese: tanti chiarimenti su Instagram Andreas Muller è finalmente intervenuto sulla vicenda che ha visti coinvolti lui, Giorgio Albanese e Veronica Peparini. Per chi si fosse perso quanto accaduto riepiloghiamo subito: in un messaggio pubblicato tra le sue Instagram stories Giorgio aveva usato delle parole non proprio carine […] L'articolo Andreas Muller, diretta di fuoco contro Giorgio ...

LIVE Motocross - GP Portogallo MXGP 2019 in DIRETTA : dAlle ore 18.10 gara-2 - Tony Cairoli vuole la rivincita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due manche del Gran Premio del Portogallo 2019 di MXGP. Sul tracciato di Agueda, con i suoi 1630 metri, andrà in scena il sesto appuntamento di una stagione che si sta dimostrando decisamente spettacolare e vibrante. Come se non bastasse, poi, in questo fine settimana dovevamo vivere il rientro ufficiale del campione del mondo in carica Jeffrey Herlings. Il giovane talento olandese, dopo il lungo ...

LIVE Golf - PGA Championship 2019 in DIRETTA : ultimo giro - Brooks Koepka per il quarto Major - Francesco Molinari inizierà Alle 16 : 55 : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto e ultimo giro del PGA Championship 2019. Si decide oggi il secondo vincitore di Major dell’anno, che sarà certamente diverso dal primo, dal momento che Tiger Woods, vincitore del Masters di Augusta, è stato tagliato dopo il secondo giro. Tutto fa pensare che il trionfatore di quest’anno possa essere lo stesso di quello passato: Brooks Koepka, che dopo due giornate da alieno ...

LIVE Motocross - GP Portogallo MXGP 2019 in DIRETTA : Gajser vince la prima manche davanti a Cairoli - dAlle ore 18.10 gara-2 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due manche del Gran Premio del Portogallo 2019 di MXGP. Sul tracciato di Agueda, con i suoi 1630 metri, andrà in scena il sesto appuntamento di una stagione che si sta dimostrando decisamente spettacolare e vibrante. Come se non bastasse, poi, in questo fine settimana dovevamo vivere il rientro ufficiale del campione del mondo in carica Jeffrey Herlings. Il giovane talento olandese, dopo il lungo ...

RISULTATI SERIE A/ Diretta gol live : pari a Verona - via Alle altre sfide! Classifica : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle sei partite della 37giornata in programma oggi, domenica 19 maggio.

LIVE Moto3 - GP Francia 2019 in DIRETTA : McPhee vola nel warm-up - dAlle ore 11.00 la gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio di Francia 2019 della Moto3. Sullo storico e splendido circuito di Le Mans la classe più leggera è pronta per il suo quinto appuntamento di un campionato quanto mai combattuto e imprevedibile. La giornata sulla pista della Sarthe, dove tra circa un mese si correrà la celebre 24 Ore di Le Mans, prenderà il via alle ore 8.40 con il warm-up, gli ultimi 20 minuti a disposizione ...

Massimiliano Allegri - il vero motivo dell'addio alla Juventus : "Lo ha deciso Agnelli" - e piange in diretta : Mai così teso, mai così emozionato. Massimiliano Allegri non riesce a trattenere le lacrime in quella che passerà alla storia come la conferenza stampa del suo addio alla Juventus, dopo 5 anni di trionfi e due sole, insuperabili delusioni: le sconfitte nelle finali di Champions League contro Barcell

LIVE Golf - PGA Championship 2019 in DIRETTA : terzo giro - Francesco Molinari partirà Alle 18. Prime partenze effettuate : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo giro del PGA Championship 2019, secondo Major della stagione di Golf, che vede al comando Brooks Koepka con un vantaggio abissale su tutti gli altri. Il -12 del numero 3 del mondo è da record, perché mai nessuno prima di lui era riuscito a girare in soli 128 colpi nelle Prime due giornate di un qualsiasi Major. Appare abbastanza inverosimile che Koepka possa continuare con questo ritmo ...

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri in diretta streaming : Alle 14 l'allenatore uscente della Juventus parlerà alla stampa assieme al presidente Andrea Agnelli: i link per seguire la conferenza in diretta streaming

Conferenza stampa Allegri/ Streaming video e diretta tv : Juventus - perché l'addio? : Conferenza stampa Allegri Streaming video e diretta tv: i perché dell'addio alla Juventus. L'allenatore parla con il presidente Andrea Agnelli.

Alle 18 ripercorriamo in diretta tutti gli eventi e le notizie degli ultimi giorni con EuroLive : Siamo arrivati alla fine di un'altra settimana che ci ha riservato numerose notizie sul mondo videoludico.Probabilmente seguire ogni evento o news può risultare difficile e, proprio per questo motivo, abbiamo pensato all'appuntamento con EuroLive.In compagnia di Gianluca Musso parleremo delle ultime novità e delle storie più interessanti che hanno caratterizzato gli ultimi giorni dell'universo videoludico.Leggi altro...

Alle 15 in diretta con Team Sonic Racing sfrecciamo a tutta velocità con Sonic e tutti i suoi amici : Team Sonic Racing si propone come una nuovissima esperienza Racing sviluppata dallo studio pluri-premiato, Sumo Digital. Combinando i migliori elementi del genere arcade con frenetiche competizioni e esclusive opzioni di personalizzazione del veicolo, i fan di Sonic potranno giocare da soli, fare squadra con gli amici o sfidarsi l'uno contro l'altro tra squadre rivali in tutto l'universo dell'amato porcospino blu. Proprio nella giornata di oggi ...

All Together Now : la prima puntata in diretta dAlle ore 21 : 35 : All Together Now è un game show musicale in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Michelle Hunziker, con la partecipazione di J-Ax, in onda ogni venerdì sera.All Together Now: la prima puntataprosegui la letturaAll Together Now: la prima puntata in diretta dalle ore 21:35 pubblicato su TVBlog.it 16 maggio 2019 18:16.