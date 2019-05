Scontro Lega-M5S, Giorgetti: “Giuseppe Conte tifa Movimento”. La risposta: “Accusa gravissima” (Di lunedì 20 maggio 2019) Questa sera alle 20:30 ci sarà il Consiglio dei ministri in cui si parlerà del decreto sicurezza bis. L'incontro, annunciato dal presidente Giuseppe Conte, sembra una resa dei conti tra i due partiti della maggioranza che continuano a litigare pubblicamente. Giancarlo Giorgetti, sottosegretario leghista, ha accusato il presidente del Consiglio di non essere imparziale.



