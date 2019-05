GF | salta la diretta per un fulmine | Barbara d’Urso interviene

lanostratv

(Di lunedì 20 maggio 2019) Grande Fratello 16: laviene interrotta a causa del maltempo Una nottata decisamente movimentata nella casa del Grande Fratello. Questa volta però a far traballare gli equilibri nel reality condotto dad’Urso non sono state le altalene emotive dei concorrenti in gara, ma il maltempo. La pioggia incessante che ha colpito Roma e la Casa del GF, nella notte tra domenica e lunedì, ha infatti causato non pochi problemi. Lasu Mediaset Extra èta per circa un’ora. Poco dopo mezzanotte infatti l’audio al Grande Fratello 16 si è interrotto per lasciare il posto a un fastidioso rumore di sottofondo. Subito dopo è stata interrotta ladel GF 2019, che è ripresa poi intorno all’1.30. A spiegare cosa successo nella casa più spiata d’Italia è stata propriod’Urso su Instagram. La conduttrice di Canale5 con una...

TutteLeNotizie : Grande Fratello, un fulmine colpisce la casa: salta la diretta - KontroKulturaa : Grande Fratello 16, grande paura in casa, cade un fulmine e salta la diretta: 'Tutto allagato...' (Video) - - yamianatomy : Aspettative ZERO, ma la diretta non si salta ???? #GameOfThrones -