Forte maltempo in Campania | nubifragi in atto a Napoli | allerta meteo fino a stasera

Forte maltempo fra Veneto e Romagna : nubifragi e allagamenti estesi : Come previsto, anche oggi piogge e temporali stanno bersagliando le regioni centro-settentrionali della penisola, con fenomeni localmente di Forte intensità. Forti precipitazioni interessano...

Maltempo Sicilia : pioggia e vento Forte nel Ragusano : Ondata di Maltempo nelle scorse ore in Sicilia: particolarmente colpita la provincia di Ragusa, con piogge intense e forti raffiche di vento nel Modicano, dove si sono registrati ingenti danni. A Vittoria registrati diversi allagamenti: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Sicilia: pioggia e vento forte nel Ragusano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : piogge torrenziali e vento Forte nei Balcani - alluvioni e danni in Croazia [GALLERY] : Ondata di Maltempo in vaste aree dei Balcani: piogge torrenziali e forti venti hanno causato ingenti danni e alluvioni anche in Croazia. Situazione critica nella regione di Banija, al confine con la Bosnia, dove alcuni fiumi sono sondati allagando villaggi vicini. A Zagabria 4 persone sono rimaste lievemente ferite a causa del vento, danneggiate decine di case e i parchi pubblici, dove forti raffiche hanno sradicato e abbattuto centinaia di ...

Maltempo Firenze : disagi all’aeroporto per il Forte vento : disagi per il forte vento all’aeroporto di Firenze dove si registrano voli cancellati o dirottati. Per quanto riguarda gli arrivi, dalla mezzanotte di oggi figurano un volo cancellato e sette dirottati. Sul fronte delle partenze vengono segnalati due voli cancellati e uno dirottato. L'articolo Maltempo Firenze: disagi all’aeroporto per il forte vento sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Marche : allerta meteo arancione per piogge e vento Forte - criticità nel centro-nord : Nelle Marche è in vigore un’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile: tutta la regione è bersagliata da pioggia, vento forte e mareggiate. Si segnalano criticità soprattutto nel centro-nord e nelle zone appenniniche interne. In provincia di Ancona è attivo da ieri il COC della protezione civile: l’amministrazione comunale ha invitato i cittadini alla massima prudenza dei sottopassi e nei pressi dei torrenti, mentre ...

Allerta meteo Protezione Civile : Forte maltempo domani al centro-sud : Il vortice depressionario attualmente presente sull'Italia persisterà anche nella giornata di domani, apportando condizioni di marcata instabilità su molte regioni, in particolar modo al...

Maltempo Firenze : domani allerta meteo per vento Forte : allerta meteo anche domani a Firenze: il bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale ha previsto un codice giallo per rischio vento forte. L’allerta riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L’allerta terminerà alla mezzanotte di martedì, 14 ...

Meteo Milano - Forte maltempo : alberi caduti e campanile danneggiato [FOTO] : I vigili del fuoco di Milano sono impegnati anche in mattinata con le conseguenze del maltempo che ieri sera si è abbattuto sulla città e sulla provincia. Sono state diverse le chiamate per alberi caduti o pericolanti che si sono inclinati su verande o tralicci. A Pozzo d’Adda i pompieri stanno intervenendo per mettere in sicurezza un campanile in cui si è staccata la scossolina. L'articolo Meteo Milano, forte maltempo: alberi caduti e ...

Meteo - domenica di Forte maltempo sull’Italia : allerta arancione nelle Marche e in Emilia : Attesi oggi venti forti e temporali. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Emilia-Romagna e Marche. allerta gialla su Veneto, Toscana meridionale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra e Sicilia. La forte ondata di maltempo, ieri, è costata la vita a due persone in Lombardia.Continua a leggere

Domenica di Forte maltempo al centro-sud - ecco l'avviso dell'Aeronautica Militare : La perturbazione che ieri ha colpito il Nord Italia si è estesa rapidamente al centro-sud nelle scorse ore. Oggi avremo una giornata di maltempo diffuso, con i fenomeni più intensi che si...

Maltempo a Milano - temporale e vento Forte. Disagi per la grandine a Malpensa. FOTO : Maltempo a Milano, temporale e vento forte. Disagi per la grandine a Malpensa. FOTO Un nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sul capoluogo lombardo tra le 17 e le 19. La protezione civile ha emesso un'allerta arancione da sabato notte e per la giornata di domenica. Monitorati i livelli dei fiumi Seveso e ...

Maltempo Milano : allerta arancione per temporali e vento Forte dalla protezione civile : La protezione civile ha emesso un’allerta arancione per temporali e vento forte con raffiche di vento fino a 50-70 chilometri orari su Milano a partire da questa notte e per la giornata di domani. Il Comune, ha già attivato il COC, il centro operativo comunale deputato al monitoraggio del livello idrometrico dei fiumi Seveso e Lambro e il radar a cura della protezione civile, si invitano le ditte che hanno cantieri aperti a prestare ...

Domenica di Forte maltempo : l'allerta meteo della Protezione Civile : Una saccatura di origine atlantica andrà in cut-off sull'Italia apportando nella giornata di Domenica condizioni di diffusa instabilità e tempo perturbato soprattutto al centro-sud. Previsti...

Puglia : si guasta nel week end - Forte maltempo Domenica con piogge e temporali : Una nuova perturbazione, l'ennesima di questo Maggio bizzarro, raggiungerà l'Italia nel corso del week end. Una nuova saccatura di origine nord-atlantica provocherà la formazione di un ben...