Cassazione | se scappa la pipì in autostrada si può usare la corsia di emergenza La

(Di lunedì 20 maggio 2019) Lo ha stabilito la: selainsi puòladiper la sosta, anche se non si è in possesso di una certificazione medica. L'urgenza di espletare un bisogno non ha deroghe alla guida. Nella sentenza penale n.13124-2019, laha chiarito la nozione giuridica di malessere che, ai sensi dell'art 176 comma 5 del codice della strada, giustifica la sosta nelle corsie didelle strade extraurbane e autostrade: non è necessario che il malessere derivi da una patologia, è sufficiente che esso consista in un disagio, anche transitorio, tale da impedire di proseguire la guida con attenzione. Quindi ci si può fermare anche per fare, essendo un disagio transitorio che può impedire all'automobilista una guida attenta e sicura. Non è necessario percorrere decine di chilometri per raggiungere una stazione di servizio o peggio ...