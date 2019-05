Accorte a quegli striscioni che ho visto girare agenti in borghese della Digos

ilnapolista

(Di domenica 19 maggio 2019) In altri momenti Napoli-Inter avrebbe suscitato maggior interesse. Oggi che l’unico scopopartita è quello di provare a buttare fuori i nerazzurri dalla Champions, invece di pensare alla partita, stiamo tutti concentrati sul prossimo allenatoreJuventus. Prima ancora di capire cosa succederà ci siamo già divisi sulla possibilità che il nome in questione possa essere quello di Maurizio Sarri. Francamente e personalmente, a me non può fregarne di meno. Chiunque sarà il nuovo allenatore porterà a casa un altro campionato sia che sarà Sarri sia che sarà Eziolino Capuano. Le ultime stagioni questo ci hanno insegnato. E se Sarri siederà sulla panchina più odiata d’Italia, almeno avrà la possibilità concreta di vincere lo scudetto. E se questo avverrà sarà una cosa buona per noi tifosi del Napoli. Finalmente vedremo tutti quei finti tifosi che professano la fede azzurra con ...