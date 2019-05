Spalletti | «Domani sarà difficile | Ancelotti è uno dei più bravi tecnici della storia de

ilnapolista

(Di sabato 18 maggio 2019) L’allenatore dell’Inter, Luciano, ha parlatogara disera contro il Napoli: «Mancano ancora tre punti, ossia una vittoria in due partite. Ora c’è una trasferta molto insidiosa a Napoli, contro una squadra di cui conosciamo la forza. Come condottiero, in più, hanno uno dei maestri del nostro calcio, uno dei piùal mondo, ossia. Il Napoli ha fatto un bel campionato, per noi, ma conterà molto quello che si va a fare. E noi tentiamo di vincere al San Paolo. Nonla partitavita, come quella contro la Lazio dell’anno scorso». Che partita giocherà? «Le difficoltà sono differenti ma ugualmente pesanti da gestire. Quando una squadra è organizzata per venirti addosso ti crea ancora più problematiche sulla costruzione del gioco. Nel calcio attuale per giocare molto nella propria metà campo bisogna avere delle ...

EnzoArlotta29 : RT @FcInterNewsit: Spalletti: 'A Napoli per cercare di vincerla, ma non è Lazio-Inter di un anno fa. Futuro? Mi interessa domani... https:/… - FcInterNewsit : Spalletti: 'A Napoli per cercare di vincerla, ma non è Lazio-Inter di un anno fa. Futuro? Mi interessa domani... - giacomo_j_polli : Verso #NapoliInter, #Spalletti: 'Domani cercheremo la vittoria; Siamo usciti dalle Coppe perchè...'… -