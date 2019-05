Prof sospesa Palermo | Di Maio la chiama | “Farò di tutto perché sia reintegrata” Fico le

Luigi Di Maio telefona a Prof sospesa a Palermo : “Farò di tutto per reintegrarla subito” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha telefonato a Maria Dell'Aria, la professoressa di Palermo sospesa per il video dei suoi studenti: "Farò di tutto perché lei venga reintegrata il prima possibile. Prima che lo Stato perda è bene che lo Stato si ravveda", le ha detto il ministro del Lavoro.Continua a leggere

Scuola : Prof sospesa - Fratoianni 'centinaia di lettere di insegnanti impauriti' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - "Dopo il fattaccio della sospensione della docente di Palermo, continuano ad arrivarmi centinaia di lettere e messaggi di insegnanti, letteralmente schifati e impauriti per quello che è accaduto e che rischia di ripetersi". A scriverlo su Facebook è Nicola Fratoianni d

Prof sospesa - striscioni rimossi e Casapound indisturbata. Continuiamo a minimizzare… : Continuiamo a minimizzare ciò che accade, Continuiamo a voltare la testa. Di poco, perché non si veda troppo, che non sia mai che poi si passi per vigliacchi. Continuiamo a dire, che le cose sono diverse, che il paragone non regge, che bisogna contestualizzare. Ovvio che le cose sono diverse, ma se qualcuno può liberamente proclamarsi fascista, senza venire colpito da sanzione alcuna, ma se dei ragazzi osano provare a paragonare il decreto ...

Scuola : Prof sospesa - Libera 'difendere chi fa memoria' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - "Desideriamo esprimere vicinanza e corresponsabilità a Rosa Maria Dell’Aria, la professoressa palermitana colpita da un provvedimento disciplinare per la presentazione preparata dai suoi alunni in occasione della Giornata della Memoria. Vogliamo ribadire, una volta di

Scuola : in rete oltre 170mila firme per la Prof sospesa : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Non si ferma la mobilitazione per la professoressa Rosa Maria dell'Aria, la docente di Palermo sospesa dall'insegnamento per 15 giorni per non aver vigilato su un video realizzato da alcuni suoi alunni. Dopo le manifestazioni di ieri, la solidarietà corre su internet d

Scuola : Prof sospesa - Ascani (Pd) 'Borgonzoni deve dimettersi' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - "Sul caso della professoressa di Palermo ingiustamente sospesa e punita, la sottosegretaria Borgonzoni deve rassegnare immediatamente le dimissioni". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Pd Anna Ascani, capogruppo dem in commissione Cultura alla Camera. "Cosa in

Prof sospesa - una scuola di Torino : “Facciamo esprimere gli studenti - adesso sospendeteci tutti” : In una lettera indirizzata al ministero corpo docente, personale scolastico e dirigente dell'istituto Professionale Beccari di Torino si sono autodenunciati: "Anche noi facciamo esprimere liberamente i nostri studenti". Nel frattempo Il provveditore di Palermo, Marco Anello, dice di aver "agito secondo coscienza"Continua a leggere

Prof SOSPESA/ "Salvini come il Duce" : scatta l'indignazione - ma i fatti? : Il caso della PROFessoressa SOSPESA a Palermo per un contenuto multimediale anti-Salvini. Tutti dicono la loro ma nessuno ha visto le carte

Prof sospesa - Salvini : "Spero torni presto a lavoro" : Il caso della Professoressa Rosa Maria Dell'Aria è diventato politico dopo che ci sono stati commenti sia da parte della maggioranza sia dall'opposizione. La docente è stata sospesa per un video realizzato dai suoi allievi in cui viene fatto un paragone tra il periodo del fascismo e in particolare quello delle leggi razziali e l'attualità, con particolare riferimento al Decreto Sicurezza di Matteo Salvini. Proprio Salvini è ...

Professoressa sospesa/ Salvini : 'Come Mussolini? Demenziale - ma spero nel reintegro' : Arriva il commento del ministro Salvini in merito alla vicenda della Professoressa di Palermo: ecco le sue parole su Facebook

Palermo - la Prof sospesa pronta a incontrare Salvini : in centinaia in piazza per lei : L'invito per un incontro a Palermo da parte dal ministro Salvini è stato accolto con favore dalla docente, sospesa con l'accusa di non aver controllato un video dei suoi studenti che accostava il decreto sicurezza alle leggi razziali fasciste. "La libera discussione viene prima di tutto. Evidentemente, nel rispetto reciproco delle proprie posizioni e delle proprie idee" ha dichiarato Rosa Maria Dell’Aria.Continua a leggere

Sit-in a Palermo : slogan e striscioni a favore della Prof sospesa : Fonte foto: FotogrammaSit-in a Palermo: slogan e striscioni a favore della prof sospesa 1Sezione: Cronache Tag: Sit-in Fotogramma A Palermo striscioni e cori a favore di Rosa Maria Dell'Aria, l'insegnante sospesa per non aver prestato attenzione sul lavoro dei propri alunni che hanno paragonato le misure del decreto sicurezza alle leggi ...

Prof sospesa - Salvini : «Torni a scuola - voglio incontrarla». Lei accetta. Scontro M5S-Lega : Diventa un caso politico la vicenda della Professoressa Rosa Maria Dell'Aira, la docente di italiano e storia dell'Iti Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa per due settimane dal servizio...