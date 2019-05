Papa Francesco | “La violenza sui social distrugge le persone | bisogna essere umili”

Ai giornalisti Papa Francesco chiede umiltà nella ricerca della verità : La ricerca della verità richiede umiltà, "chiave di volta" di un giornalista. umiltà che lo aiuta a non "farsi dominare dalla fretta" ma riesce ad accostarsi alla realtà e agli altri con "l'atteggiamento della comprensione". Cosi' Papa Francesco si rivolge ai giornalisti dell'Associazione della stampa estera ricevuti in udienza. "Ognuno di noi sa quanto sia difficile e quanta umiltà richieda la ricerca della verità. E quanto ...

Papa Francesco : “No al cibo avariato delle fake news. La comunicazione non semini odio - né sia megafono per chi urla di più” : “Operare secondo verità e giustizia, affinché la comunicazione sia davvero strumento per costruire, non per distruggere; per incontrarsi, non per scontrarsi; per dialogare, non per monologare; per orientare, non per disorientare; per capirsi, non per fraintendersi; per camminare in pace, non per seminare odio; per dare voce a chi non ha voce, non per fare da megafono a chi urla più forte“. E’ il monito che Papa Francesco rivolge ...

Papa Francesco ai giornalisti : "No alla fake news : operate secondo verità" : “Operare secondo verità e giustizia, affinché la comunicazione sia davvero strumento per costruire, non per distruggere; per incontrarsi, non per scontrarsi; per dialogare, non per monologare; per orientare, non per disorientare; per capirsi, non per fraintendersi; per camminare in pace, non per seminare odio; per dare voce a chi non ha voce, non per fare da megafono a chi urla più forte”. Lo dice il Papa ...

Papa Francesco e Sergio Mattarella : due grandi vecchi per l'Europa : Leggetela, questa intervista di Mattarella, con accanto qualche dichiarazione, scelta a caso, in questa rumorosa campagna elettorale su sicurezza, migranti, difesa dei confini e degli egoismi nazionali, Europa come minaccia da cui proteggersi. C’è, nelle parole che il capo dello Stato affida all’Osservatore romano, un’“altra” idea dell’Italia (e dell’Europa), profondamente diversa dalla ...

Papa Francesco - retroscena-Vaticano : "Perché non voglio stringere la mano a Salvini" - le mosse contro la Lega : Che a Papa Francesco non piacciano Matteo Salvini e le sue politiche non è certo un mistero. Molteplici gli interventi del Pontefice a favore dei migranti, soprattutto in questo periodo pre-elettorale. Una situazione fotografata dal titolo di un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano di venerdì 17

Papa Francesco ha pagato 3 - 5 milioni di euro di bollette e medicine ai poveri : L'Elemosineria di Papa Francesco nel 2018 ha sostenuto 3,5 milioni di euro di spese per pagare bollette, affitti e medicinali ai più poveri.Continua a leggere

Papa Francesco ?a Napoli - ecco i dettagli della visita : in elicottero al Parco Virgiliano : Manca poco più di un mese al ritorno a Napoli di Papa Francesco, «a distanza di quattro anni dalla sua intensa ed emozionante visita pastorale alla Comunità...

Quel populismo di sinistra dietro le scelte del cardinal Krajewski e di Papa Francesco : Francesco Boezi Le ultime scelte compiute dal Vaticano sanno di populismo di sinistra. Le radici ideologiche dietro le mosse del papa e del cardinal Krajevski Siamo abituati a parlare di populismo solo in termini right wing, ma ne esiste anche uno di sinistra. I libri della politologa belga Chantal Mouffe, gli studi, gli scritti di Ernesto Laclau e qualche declinazione pratica come Podemos in Spagna o ancora il chavismo. sono tutte ...

Così Papa Francesco difende l'elemosiniere nella bufera : Giuseppe Aloisi papa Francesco non si è espresso contro l'azione del cardinal Krajewski. l'elemosiniere del Vaticano, del resto, è considerato un "bergogliano doc" La discesa in campo del cardinale Krajewski può essere piaciuta o no alle gerarchie vaticane, ma intanto è facile notare come papa Francesco non abbia pronunciato una parola contrariata. Il che dipende pure dal fatto che il porporato elomosioniere, nella logica degli ...

Pierfrancesco Favino : "Quando papà è morto ero sul set - continuai a girare" - : Alessandro Zoppo L’attore, protagonista a Cannes con “Il traditore”, ricorda il rapporto col padre, scomparso mentre girava in Marocco, e “il dolore che mi attraversò a ondate” Pierfrancesco Favino racconta per la prima volta il rapporto con suo padre. L’attore, protagonista al Festival di Cannes con Il traditore (film di Marco Bellocchio che ha suscitato polemiche per l’uscita in sala fissata al 23 maggio) ha rivelato a Vanity Fair ...

Pierfrancesco Favino : "Ero sul set quando papà è morto - continuai a girare" : Pierfrancesco Favino si trovava sul set quando ha appreso la notizia della morte di suo padre. A Vanity Fair, l’attore - protagonista del film Il traditore, in concorso in questi giorni a Cannes - racconta il rapporto con il genitore scomparso, che tentò di dissuaderlo dal sogno di diventare attore, ma alla fine gli ha testimoniato il suo orgoglio. ″È il 2002. Sono nel deserto, nei panni del sergente Rizzo, ...

Papa Francesco fa salire 8 bimbi migranti sul papamobile : I bambini provengono dalla Libia con i corridoi umanitari e portavano tutti una maglietta con la scritta "Accogliere, proteggere, promuovere e integrare", e successo questa mattina, all'udienza generale in Piazza San Pietro, dove la Papamobile di Bergoglio ha fatto salire 8 bambini. Un gesto chiaro, quello di Papa Francesco, che da sempre si batte da tempo per l'accoglienza dei migranti e l'apertura dei porti. ...

Papa Francesco e l'elemosiniere - la rivolta segreta in Vaticano : "Perché molti non possono dire cosa pensano" : Il Vaticano fa muro intorno a Don Corrado, l'elemosiniere del Papa pro-abusivi. Ufficialmente, Papa Francesco non ha commentato il gesto ribelle di monsignor Konrad Krajewski, che si è calato nel pozzetto di un palazzo romano occupato abusivamente per riallacciare i collegamenti elettrici staccati d

Ignazio Moser a Milano con Cecilia - papà Francesco : "Spero torni a casa" : L'ex campione di ciclismo tira le orecchie al figlio: "Vorrei che tutto questo finisse al più presto, in azienda abbiamo...