LIVE Djokovic-Schwartzman | semifinale Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA

LIVE Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : quarti di finale. Bertens-Konta e Pliskova-Sakkari le semifinali femminili! Del Potro in vantaggio su Djokovic : Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2019, che stanno svolgendosi al Foro Italico di Roma. Grandissima giornata di tennis, quella odierna, dopo l’imponente carrellata di match giocati ieri, allo scopo di completare i secondi e terzi turni rimasti bloccati dalla pioggia del mercoledì che ha costretto alla cancellazione integrale del programma. Sul Centrale si parte con il ...

LIVE Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : quarti di finale con Nadal - Federer e Djokovic. Forfait Osaka - Bertens in semifinale. Schwartzman e Nishikori in campo : Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2019, che stanno svolgendosi al Foro Italico di Roma. Grandissima giornata di tennis, quella odierna, dopo l’imponente carrellata di match giocati ieri, allo scopo di completare i secondi e terzi turni rimasti bloccati dalla pioggia del mercoledì che ha costretto alla cancellazione integrale del programma. Sul Centrale si parte con il ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : Fognini ko contro Tsitsipas. Djokovic - Federer e Nadal ai quarti di finale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

LIVE Cecchinato-Kohlschreiber - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-6 3-6 Kohlschreiber si regala Djokovic - opaca prestazione di Cecchinato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 tra il nostro Marco Cecchinato e il tedesco Philipp Kohlschreiber; dopo un giorno e mezzo di maltempo incessante si può quindi finalmente tornare a giocare al Foro Italico e i numerosi appassionati potranno godere di un giovedì ricchissimo d’azione, con oltre cinquanta partite in programma tra singoli e ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : Nadal disintegra Chardy. Federer e Djokovic avanti senza problemi. Tsitsipas elimina Sinner : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

LIVE Cecchinato-Kohlschreiber - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : il siciliano vuole regalarsi gli ottavi e Djokovic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Marco Cecchinato-Philipp Kohlschreiber, sfida valevole per secondo turno del tabellone maschile agli Internazionali d’Italia 2019. In palio un posto negli ottavi di finale, con ogni probabilità, contro Novak Djokovic. Cecchinato cerca i suoi primi ottavi della carriera al Foro Italico e lo deve fare sfidando un avversario sicuramente ostico come il tedesco Kohlschreiber, numero 56 della ...