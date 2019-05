Blastingnews

(Di sabato 18 maggio 2019) Ilpersta davvero per entrare nel vivo. È iniziato infatti il conto alla rovescia per le migliaia di italiani che hanno rivolto l'attenzione a questa selezione nel tentativo di riuscire a trovare un posto di lavoro. Sono 2004 i posti a disposizione. A partire dal giorno 11 giugno sono in calendario le prove preselettive di questoe dunquel'per conoscere la. Ma quando sarà pubblicata? La20 giorni prima Lache riguarda ipresenti in questosarà resa nota almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova preselettiva. Sarà pubblicata sul sito internet del Miur e dunque è davvero iniziato il countdown per i tanti che prenderanno parte a questo primo esame computer based. Facendo due rapidi calcoli, considerando che la prova è in calendario per il giorno 11 giugno (ma si continuerà anche il 12-13) la ...

Fantacalciology : Concorso Dsga: cresce l'attesa per la banca dati, 4000 i quesiti per i candidati - MariaArrigo1 : Aspettando la banca-dati la prossima settimana! Tento il tutto x tutto! #concorso #dsga - Tuttoscuola : #ConcorsoDSGA: partecipa al webinar gratuito di oggi, #17maggio, e scopri la Maratona formativa -