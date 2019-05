Bimba scomparsa, la madre confessa: “Sono stata io a uccidere Esperanza, l’ho soffocata”

Il dramma di Esperanza inizia il 23 dicembre 2018 con la notizia dell’incendio di un furgone alla periferia del capoluogo, nel rione Giorgino, al Villaggio Pescatori. È in questa circostanza che la bimba sparisce. In principio si propende per l’ipotesi che la bimba fosse morta tra le fiamme, poi i genitori ipotizzano un sequestro di persona, ma la pista degli inquirenti è un’altra: a distanza di un mese madre e padre vengono arrestati con l’accusa di omicidio. Ad oggi Slavko Seferic, padre di Esperanza, era il principale indiziato del delitto dopo le dichiarazioni rilasciate dalla moglie. Ad incastrarli sono le intercettazioni con le quali la coppia pianifica la versione da dare agli investigatori, che però cambierà diverse volte senza mai dare risposte chiare sulle modalità della morte e nemmeno su dove si trovasse il corpo della figlia.

(Di sabato 18 maggio 2019) C'è la svolta nel giallo della piccola, laromda Cagliari lo scorso 23 dicembre. Ad ucciderla, soffocandola, sarebbela. Dragana Ahmetovic: "Ho ucciso io, ho perso la testa". Questa la terribile confessione della donna al pubblico ministero, riportata da L'Unione Sarda. All'origine del gesto potrebbe esserci un periodo di depressione delladiProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...