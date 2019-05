Basket | via ai playoff scudetto | l’obbligo di vincere di Milano alla prova delle

ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019) Cinqueotto squadre avrebbero potuto tranquillamente non esserci. Chi per i pronostici di inizio stagione, chi perché ha navigato per mesi fuori dzona. Adesso giocano tutte contro l’Armani Exchange, il giocattolo costruito da Giorgio Armani e affidato alle mani di Simone Pianigiani, candidata numero uno per lo. Come sempre da quando il Monte dei Paschi Siena è scomparso dai radar del campionato italiano schiacciato dcrisi della banca (e non solo). Non ci è sempre riuscita, cedendo il passo di tanto in tanto a Umana Venezia e Banco di Sardegna Sassari che si ripresentano di nuovo tra le otto in corsa con l’intenzione di rompere le uova nel paniere all’Olimpia. Non le sole, visto che anche la Vanoli Cremona di Meo Sacchetti – coach pronto a vivere la corsacome il giro diprima dei Mondiali in Cinaguida ...

